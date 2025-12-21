Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елку

Новый год выделяется среди праздников своей особой, теплой атмосферой. Поэтому издавна люди украшали свои дома, чтобы создать уют и новогоднее настроение, однако, как быть, если не хочешь или не имеешь возможности установить елку. Существует множество способов, как сохранить новогоднее настроение и уют, о лучших из них расскажет УНН.

Хвойные ветки

Прекрасным решением и отличной альтернативой елке будет поставить пару хвойных веточек в вазу. Это поможет сохранить новогоднюю традицию и уют праздника.

Гирлянды

Гирлянды всегда создают особую атмосферу и уют. Существует много способов украшения дома с их помощью. Можно повесить на стену, экспериментируя с формами, надписями и цветами.

Свечи

Ароматизированные свечи, например, с апельсином, корицей или хвоей, создадут идеальную новогоднюю атмосферу.

Снежинки

Сейчас можно найти украшения на любой вкус, в том числе и снежинки. Их можно наклеить куда угодно, на окна, на стены, или, более оригинальный вариант, привязать к ним нить и с помощью скотча прикрепить их на потолок. Это создаст впечатление, будто они левитируют в воздухе.

Венок

Новогодний венок, как в американских фильмах, который обычно вешают на дверь, также поможет сохранить уют и новогоднее настроение.

Елка из фото

Новый год, для большинства, семейный праздник. Поэтому хорошим вариантом будет сделать елку из семейных фото. Это не только сохранит новогоднее настроение, но и создаст атмосферу близости.