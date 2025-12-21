Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елку

$42.340.00
49.590.00
ukenru
Эксклюзив
12:47 • 3048 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
09:49 • 10693 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
09:21 • 14387 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 28870 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 57492 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 63040 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 40375 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 35841 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 36559 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 40866 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Удар по наркобизнесу: в Италии задержаны 384 человека и изъято 1,5 тонны наркотиков в ходе масштабной операции21 декабря, 04:30 • 12000 просмотра
Партизаны "АТЕШ" парализовали ключевой железнодорожный узел снабжения оккупантов в ростовской области рфPhoto21 декабря, 05:20 • 15948 просмотра
Сан-Франциско накрыл масштабный блэкаут: без света 130 тысяч абонентовPhoto21 декабря, 06:10 • 8364 просмотра
Операции будут продолжаться: Хегсет отреагировал на захват нефтяного танкера у побережья Венесуэлы21 декабря, 07:15 • 13485 просмотра
33-летняя инженер с инвалидностью совершила исторический полет к границе космоса09:37 • 4888 просмотра
публикации
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto14:01 • 4 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 33777 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 63040 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 103912 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 75685 просмотра
УНН Lite
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 13615 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 15388 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 27645 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto20 декабря, 13:40 • 44371 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 33571 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елку

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Узнайте, как украсить дом к Новому году, если нет возможности установить елку. УНН предлагает шесть альтернативных вариантов для создания праздничной атмосферы.

Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елку

Новый год выделяется среди праздников своей особой, теплой атмосферой. Поэтому издавна люди украшали свои дома, чтобы создать уют и новогоднее настроение, однако, как быть, если не хочешь или не имеешь возможности установить елку. Существует множество способов, как сохранить новогоднее настроение и уют, о лучших из них расскажет УНН.

Хвойные ветки

Прекрасным решением и отличной альтернативой елке будет поставить пару хвойных веточек в вазу. Это поможет сохранить новогоднюю традицию и уют праздника.

Гирлянды

Гирлянды всегда создают особую атмосферу и уют. Существует много способов украшения дома с их помощью. Можно повесить на стену, экспериментируя с формами, надписями и цветами.

Свечи

Ароматизированные свечи, например, с апельсином, корицей или хвоей, создадут идеальную новогоднюю атмосферу.

Снежинки

Сейчас можно найти украшения на любой вкус, в том числе и снежинки. Их можно наклеить куда угодно, на окна, на стены, или, более оригинальный вариант, привязать к ним нить и с помощью скотча прикрепить их на потолок. Это создаст впечатление, будто они левитируют в воздухе.

Венок

Новогодний венок, как в американских фильмах, который обычно вешают на дверь, также поможет сохранить уют и новогоднее настроение.

Елка из фото

Новый год, для большинства, семейный праздник. Поэтому хорошим вариантом будет сделать елку из семейных фото. Это не только сохранит новогоднее настроение, но и создаст атмосферу близости.

Александра Месенко

ОбществоЛайфхакипубликации
Новый год