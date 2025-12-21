Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елку
Киев • УНН
Узнайте, как украсить дом к Новому году, если нет возможности установить елку. УНН предлагает шесть альтернативных вариантов для создания праздничной атмосферы.
Новый год выделяется среди праздников своей особой, теплой атмосферой. Поэтому издавна люди украшали свои дома, чтобы создать уют и новогоднее настроение, однако, как быть, если не хочешь или не имеешь возможности установить елку. Существует множество способов, как сохранить новогоднее настроение и уют, о лучших из них расскажет УНН.
Хвойные ветки
Прекрасным решением и отличной альтернативой елке будет поставить пару хвойных веточек в вазу. Это поможет сохранить новогоднюю традицию и уют праздника.
Гирлянды
Гирлянды всегда создают особую атмосферу и уют. Существует много способов украшения дома с их помощью. Можно повесить на стену, экспериментируя с формами, надписями и цветами.
Свечи
Ароматизированные свечи, например, с апельсином, корицей или хвоей, создадут идеальную новогоднюю атмосферу.
Снежинки
Сейчас можно найти украшения на любой вкус, в том числе и снежинки. Их можно наклеить куда угодно, на окна, на стены, или, более оригинальный вариант, привязать к ним нить и с помощью скотча прикрепить их на потолок. Это создаст впечатление, будто они левитируют в воздухе.
Венок
Новогодний венок, как в американских фильмах, который обычно вешают на дверь, также поможет сохранить уют и новогоднее настроение.
Елка из фото
Новый год, для большинства, семейный праздник. Поэтому хорошим вариантом будет сделать елку из семейных фото. Это не только сохранит новогоднее настроение, но и создаст атмосферу близости.