22 грудня, 19:00 • 8320 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 17384 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 31216 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 23985 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
22 грудня, 13:08 • 24324 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
22 грудня, 13:06 • 24337 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 22725 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 20846 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39 • 18115 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
22 грудня, 10:33 • 13796 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
"Всі втомилися від цієї війни": Трамп зробив заяву щодо "мирних переговорів"

Київ • УНН

 • 6 перегляди

За словами президента США, переговори про завершення війни росії проти України тривають нормально. Трамп зазначив, що "всі втомилися від цієї війни, вона має зупинитися".

"Всі втомилися від цієї війни": Трамп зробив заяву щодо "мирних переговорів"

Переговори про завершення війни росії проти України тривають нормально. Про це під час спілкування з журналістами у Білому домі заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.

Деталі

Водночас, за його словами, минулого місяця сторони втратили 27 тисяч солдатів на полі бою, "але переговори тривають".

Між путіним і Зеленським величезна ненависть, але я сподіваюся, що ми зможемо це зробити. Ми розмовляємо, переговори йдуть добре

- запевнив Трамп.

При цьому він додав, що "залагодив вісім війн", але "з росією та Україною поки ще не вирішено".

"Всі втомилися від цієї війни, вона має зупинитися", - додав президент США.

Нагадаємо

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що адміністрація Білого дому надає перевагу підтримці американських пенсіонерів, аніж наданню фінансової допомоги Україні.

Пісторіус: єдиний, хто міг би негайно покласти край війні, - це путін23.12.25, 00:32 • 1256 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Джей Ді Венс
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна