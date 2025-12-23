"Всі втомилися від цієї війни": Трамп зробив заяву щодо "мирних переговорів"
Київ • УНН
За словами президента США, переговори про завершення війни росії проти України тривають нормально. Трамп зазначив, що "всі втомилися від цієї війни, вона має зупинитися".
Переговори про завершення війни росії проти України тривають нормально. Про це під час спілкування з журналістами у Білому домі заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.
Деталі
Водночас, за його словами, минулого місяця сторони втратили 27 тисяч солдатів на полі бою, "але переговори тривають".
Між путіним і Зеленським величезна ненависть, але я сподіваюся, що ми зможемо це зробити. Ми розмовляємо, переговори йдуть добре
При цьому він додав, що "залагодив вісім війн", але "з росією та Україною поки ще не вирішено".
"Всі втомилися від цієї війни, вона має зупинитися", - додав президент США.
Нагадаємо
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що адміністрація Білого дому надає перевагу підтримці американських пенсіонерів, аніж наданню фінансової допомоги Україні.
Пісторіус: єдиний, хто міг би негайно покласти край війні, - це путін23.12.25, 00:32 • 1256 переглядiв