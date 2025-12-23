Пісторіус: єдиний, хто міг би негайно покласти край війні, - це путін
Київ • УНН
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що лише російський диктатор володимир путін може негайно припинити війну, попри спільні зусилля щодо припинення вогню. Він також наголосив на важливості переговорів у Берліні та узгодженні позицій європейських партнерів, США та України.
Єдиний, хто міг би негайно покласти край війні, - це російський диктатор володимир путін. Про це в інтерв'ю Die Zeit сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, незважаючи на зусилля американців, європейців та українців щодо досягнення припинення вогню, немає жодних ознак того, що путін зацікавлений у припиненні війни.
Тим не менш, переговори у Берліні були важливими. Канцлер Мерц чітко дав зрозуміти, що європейці мають право голосу в переговорах щодо майбутнього України. Європейські партнери узгодили свої позиції з позиціями США та України в Берліні. Це також було важливо. А безвідсоткова позика в розмірі 90 мільярдів євро, узгоджена на саміті ЄС у Брюсселі, допоможе Україні задовольнити свої військові потреби протягом наступних двох років
Водночас він підкреслив, що наразі питання про те, як можна забезпечити мир, є гіпотетичними міркуваннями, оскільки путін навіть не готовий до припинення вогню.
Тим не менш, європейці заявили про свою принципову готовність брати участь у "силах під керівництвом Європи". Це також дає зрозуміти: тепер черга США. Вони повинні будуть зробити значний внесок у гарантії безпеки. Разом ми маємо величезну силу стримування
Крім того, він уточнив, що не вірить у сценарій повномасштабної війни між росією та НАТО, але це не знімає з Бундесверу потреби посилюватися та нарощувати виробництво озброєнь.
Нагадаємо
Німеччина завершила передачу Україні двох систем ППО Patriot та дев’ятої системи IRIS-T, посиливши захист українського неба. Загальний обсяг допомоги ФРН Україні наступного року сягне 11,5 мільярда євро.
"Коли путін скаже, як він хоче діяти далі, тоді побачимо": Пісторіус обережно висловився щодо ролі європейських сил для України16.12.25, 15:59 • 3778 переглядiв