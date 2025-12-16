$42.250.05
"Коли путін скаже, як він хоче діяти далі, тоді побачимо": Пісторіус обережно висловився щодо ролі європейських сил для України

Київ • УНН

 • 302 перегляди

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловився обережно щодо ролі європейських сил для України, зазначаючи, що багато залежатиме від дій путіна. Він підтримав ідею присутності європейських військ, але вказав на невирішені питання щодо їхнього розгортання.

"Коли путін скаже, як він хоче діяти далі, тоді побачимо": Пісторіус обережно висловився щодо ролі європейських сил для України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у вівторок висловився обережно щодо можливої ​​ролі європейських військових сил для України, заявивши, що багато що залежатиме від глави кремля володимира путіна, пише УНН з посиланням на dpa.

Деталі

Його коментарі прозвучали через день після зустрічі європейських лідерів у Берліні та пропозиції зібрати сили захисту для сприяння можливому припиненню вогню в Україні.

"Коли путін скаже, як він хоче діяти далі, тоді ми побачимо, що це може включати в деталях", – сказав Пісторіус, коли його запитали, який внесок можуть зробити збройні сили Німеччини.

росія раніше категорично відкидала розгортання іноземних військ для моніторингу припинення вогню, пише видання.

Пісторіус сказав, що він загалом підтримує ідею присутності європейських військ на місцях, але зазначив, що він не брав участі в нещодавніх переговорах у Берліні, які, за його словами, з поважних причин проводилися у вузькому колі.

Він вказав на невирішені питання, зокрема, чи вимагатиме будь-яке розгортання Німеччини схвалення парламенту, та питання командування та управління, такі як "під чиїм командуванням що відбувається, де і в яких рамках".

"На цьому етапі йдеться про те, що європейці - цілком природно - зобов’язуються розділити відповідальність та брати участь за столом переговорів у подальшому розвитку подій", - сказав Пісторіус.

Доповнення

У понеділок, 15 грудня, європейські лідери запропонували створити сили захисту, щоб допомогти забезпечити можливе припинення вогню в Україні після завершення переговорів на високому рівні в Берліні.

У спільній заяві йдеться, що сили під керівництвом Європи, які підтримуються Сполученими Штатами, підтримуватимуть збройні сили України та забезпечуватимуть безпеку повітряного простору та морських зон, "зокрема шляхом дій всередині України". Запропоновані сили захисту є одним із кількох зобов’язань, які пропонують держави-підписанти у разі досягнення угоди про припинення війни.

Заяву підписали лідери Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі, Італії, Данії, Фінляндії, Нідерландів, Норвегії та Швеції, а також президент Євроради Антоніу Кошта та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Негайної реакції з боку Вашингтона не було.

Обговорення щодо міжнародних сил для захисту України тривають вже деякий час. Сполучені Штати виключають пряму участь у таких силах, хоча президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що Вашингтон буде готовий підтримати європейських союзників, зокрема з повітря.

Франція та Велика Британія давно наполягають на конкретній підготовці до багатонаціональної миротворчої операції, тоді як Німеччина займає більш обережну позицію.

Юлія Шрамко

