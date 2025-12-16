"Когда путин скажет, как он хочет действовать дальше, тогда увидим": Писториус осторожно высказался о роли европейских сил для Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус во вторник осторожно высказался о возможной роли европейских военных сил для Украины, заявив, что многое будет зависеть от главы кремля владимира путина, пишет УНН со ссылкой на dpa.

Детали

Его комментарии прозвучали через день после встречи европейских лидеров в Берлине и предложения собрать силы защиты для содействия возможному прекращению огня в Украине.

"Когда путин скажет, как он хочет действовать дальше, тогда мы увидим, что это может включать в деталях", - сказал Писториус, когда его спросили, какой вклад могут внести вооруженные силы Германии.

россия ранее категорически отвергала развертывание иностранных войск для мониторинга прекращения огня, пишет издание.

Писториус сказал, что он в целом поддерживает идею присутствия европейских войск на местах, но отметил, что он не участвовал в недавних переговорах в Берлине, которые, по его словам, по уважительным причинам проводились в узком кругу.

Он указал на нерешенные вопросы, в частности, потребует ли любое развертывание Германии одобрения парламента, и вопросы командования и управления, такие как "под чьим командованием что происходит, где и в каких рамках".

"На этом этапе речь идет о том, что европейцы - вполне естественно - обязуются разделить ответственность и участвовать за столом переговоров в дальнейшем развитии событий", - сказал Писториус.

Дополнение

В понедельник, 15 декабря, европейские лидеры предложили создать силы защиты, чтобы помочь обеспечить возможное прекращение огня в Украине после завершения переговоров на высоком уровне в Берлине.

В совместном заявлении говорится, что силы под руководством Европы, поддерживаемые Соединенными Штатами, будут поддерживать вооруженные силы Украины и обеспечивать безопасность воздушного пространства и морских зон, "в частности путем действий внутри Украины". Предложенные силы защиты являются одним из нескольких обязательств, которые предлагают государства-подписанты в случае достижения соглашения о прекращении войны.

Заявление подписали лидеры Германии, Франции, Великобритании, Польши, Италии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Норвегии и Швеции, а также президент Евросовета Антониу Кошта и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Немедленной реакции со стороны Вашингтона не было.

Обсуждения относительно международных сил для защиты Украины продолжаются уже некоторое время. Соединенные Штаты исключают прямое участие в таких силах, хотя президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Вашингтон будет готов поддержать европейских союзников, в частности с воздуха.

Франция и Великобритания давно настаивают на конкретной подготовке к многонациональной миротворческой операции, тогда как Германия занимает более осторожную позицию.