13:38
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
10:57 • 10449 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
10:49 • 14134 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
08:50 • 16340 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 21977 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 20556 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
16 декабря, 03:55 • 21599 просмотра
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
16 декабря, 02:54 • 29106 просмотра
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
16 декабря, 02:00 • 21485 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
16 декабря, 01:30 • 19368 просмотра
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto

Эксклюзив

15 декабря, 13:38
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 65351 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 60876 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto15 декабря, 11:52 • 67416 просмотра
"Когда путин скажет, как он хочет действовать дальше, тогда увидим": Писториус осторожно высказался о роли европейских сил для Украины

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Министр обороны Германии Борис Писториус осторожно высказался о роли европейских сил для Украины, отмечая, что многое будет зависеть от действий Путина. Он поддержал идею присутствия европейских войск, но указал на нерешенные вопросы относительно их развертывания.

"Когда путин скажет, как он хочет действовать дальше, тогда увидим": Писториус осторожно высказался о роли европейских сил для Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус во вторник осторожно высказался о возможной роли европейских военных сил для Украины, заявив, что многое будет зависеть от главы кремля владимира путина, пишет УНН со ссылкой на dpa.

Детали

Его комментарии прозвучали через день после встречи европейских лидеров в Берлине и предложения собрать силы защиты для содействия возможному прекращению огня в Украине.

"Когда путин скажет, как он хочет действовать дальше, тогда мы увидим, что это может включать в деталях", - сказал Писториус, когда его спросили, какой вклад могут внести вооруженные силы Германии.

россия ранее категорически отвергала развертывание иностранных войск для мониторинга прекращения огня, пишет издание.

Писториус сказал, что он в целом поддерживает идею присутствия европейских войск на местах, но отметил, что он не участвовал в недавних переговорах в Берлине, которые, по его словам, по уважительным причинам проводились в узком кругу.

Он указал на нерешенные вопросы, в частности, потребует ли любое развертывание Германии одобрения парламента, и вопросы командования и управления, такие как "под чьим командованием что происходит, где и в каких рамках".

"На этом этапе речь идет о том, что европейцы - вполне естественно - обязуются разделить ответственность и участвовать за столом переговоров в дальнейшем развитии событий", - сказал Писториус.

Дополнение

В понедельник, 15 декабря, европейские лидеры предложили создать силы защиты, чтобы помочь обеспечить возможное прекращение огня в Украине после завершения переговоров на высоком уровне в Берлине.

В совместном заявлении говорится, что силы под руководством Европы, поддерживаемые Соединенными Штатами, будут поддерживать вооруженные силы Украины и обеспечивать безопасность воздушного пространства и морских зон, "в частности путем действий внутри Украины". Предложенные силы защиты являются одним из нескольких обязательств, которые предлагают государства-подписанты в случае достижения соглашения о прекращении войны.

Заявление подписали лидеры Германии, Франции, Великобритании, Польши, Италии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Норвегии и Швеции, а также президент Евросовета Антониу Кошта и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Немедленной реакции со стороны Вашингтона не было.

Обсуждения относительно международных сил для защиты Украины продолжаются уже некоторое время. Соединенные Штаты исключают прямое участие в таких силах, хотя президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Вашингтон будет готов поддержать европейских союзников, в частности с воздуха.

Франция и Великобритания давно настаивают на конкретной подготовке к многонациональной миротворческой операции, тогда как Германия занимает более осторожную позицию.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Владимир Путин
Антониу Кошта
Европейская комиссия
Европейский совет
Дональд Трамп
Финляндия
Борис Писториус
Дания
Франция
Швеция
Норвегия
Великобритания
Италия
Германия
Нидерланды
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Польша