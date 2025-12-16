Німеччина передала Україні дві обіцяні системи Patriot та дев’яту IRIS-T – Пісторіус

Німеччина завершила передачу двох систем ППО Patriot та дев’ятої системи IRIS-T, значно посиливши захист українського неба. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час відкриття 32-го засідання у форматі "Рамштайн", пише УНН.

Деталі

За словами очільника Бундесверу, постачання комплексів Patriot стало можливим завдяки співпраці з норвезькими партнерами. Окрім систем ППО, Берлін готує масштабне підсилення авіаційного озброєння та фінансову підтримку оборонних закупівель.

Наступного року ми ще більше розширимо нашу підтримку України. Загальний обсяг нашої допомоги сягне 11,5 мільярда євро – це новий рекорд. Збільшення нашої підтримки надсилає чіткий сигнал: Німеччина стоїть поруч з Україною – підкреслив Борис Пісторіус.

Серед ключових пунктів допомоги на 2026 рік міністр виділив:

Ракети: передача значної кількості авіаційних ракет AIM-9 Sidewinder із запасів ФРН.

Фінансування: виділення $700 млн через механізм PURL на закупівлю боєприпасів та озброєння зі складів США.

Спільне виробництво: запуск потужностей для виготовлення дронів безпосередньо в Україні за участю німецьких оборонних компаній.

Від часу нашого останнього засідання UDCG ми суттєво посилили протиповітряну оборону України, зокрема шляхом постачання двох систем Patriot, обіцяних у серпні, що стало можливим також завдяки нашим норвезьким партнерам, а також шляхом постачання дев’ятої системи IRIS-T – додав Пісторіус.

Міністр також висловив подяку Нідерландам, Норвегії та Польщі за швидку координацію фінансування пакетів PURL, що дозволяє оперативно закривати потреби ЗСУ в озброєнні.

Нагадаємо

32-е засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбулося 16 грудня.

Під час засідання міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що Україні необхідно 60 млрд доларів зовнішньої допомоги для оборони у 2026 році.