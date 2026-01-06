У липецькій області після атаки дронів горить усманська нафтобаза
Київ • УНН
У ніч на 6 січня липецької області рф сталися вибухи, після чого на місцевій нафтобазі спалахнула масштабна пожежа. Губернатор регіону підтвердив загоряння на промисловому об'єкті, пояснивши інцидент "падінням безпілотника".
Деталі
За даними моніторингової групи ASTRA, яка провела OSINT-аналіз відео від очевидців, епіцентром пожежі є територія ТОВ "усманська нафтобаза", розташована в селі стрілецькі хутори. Аналітики геолокували кадри, зняті з вулиці Залізничної, підтвердивши, що займання сталося саме на цьому об'єкті.
Після падіння безпілотника сталося загоряння на промисловому об'єкті в усманському окрузі. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає. На місці працюють оперативні служби
Значення об'єкта
ТОВ "усманська нафтобаза" є ключовим логістичним вузлом у регіоні. Згідно з відкритими даними, підприємство займається:
- зберіганням та перевалкою нафтопродуктів;
- оптовим продажем палива;
- перевезенням нафтопродуктів власним автотранспортом.
Наразі на місці працюють пожежні розрахунки. Про ступінь пошкодження резервуарного парку та обсяги втраченого палива офіційно не повідомляється.
