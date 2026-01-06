$42.290.12
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 9716 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 29777 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 56101 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 34326 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 37839 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 41760 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 102716 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 70471 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 95569 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 99708 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
У липецькій області після атаки дронів горить усманська нафтобаза

Київ • УНН

 • 12 перегляди

У ніч на 6 січня липецької області рф сталися вибухи, після чого на місцевій нафтобазі спалахнула масштабна пожежа. Губернатор регіону підтвердив загоряння на промисловому об'єкті, пояснивши інцидент "падінням безпілотника".

У липецькій області після атаки дронів горить усманська нафтобаза

У ніч на 6 січня в місті усмань липецької області рф сталися вибухи, після чого на місцевій нафтобазі спалахнула масштабна пожежа. Губернатор регіону підтвердив факт загоряння на промисловому об'єкті, традиційно пояснивши інцидент "падінням безпілотника", пише УНН.

Деталі

За даними моніторингової групи ASTRA, яка провела OSINT-аналіз відео від очевидців, епіцентром пожежі є територія ТОВ "усманська нафтобаза", розташована в селі стрілецькі хутори. Аналітики геолокували кадри, зняті з вулиці Залізничної, підтвердивши, що займання сталося саме на цьому об'єкті.

НПЗ, нафтобаза і не тільки: командувач СБС "Мадяр" підтвердив ураження 10 об'єктів окупантів у новорічну ніч01.01.26, 11:45 • 3734 перегляди

Після падіння безпілотника сталося загоряння на промисловому об'єкті в усманському окрузі. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає. На місці працюють оперативні служби

- повідомив голова липецької області.

Значення об'єкта

ТОВ "усманська нафтобаза" є ключовим логістичним вузлом у регіоні. Згідно з відкритими даними, підприємство займається:

  • зберіганням та перевалкою нафтопродуктів;
    • оптовим продажем палива;
      • перевезенням нафтопродуктів власним автотранспортом.

        Наразі на місці працюють пожежні розрахунки. Про ступінь пошкодження резервуарного парку та обсяги втраченого палива офіційно не повідомляється. 

        росія скаржиться на щоденні атаки українських дронів на москву у 2026 році05.01.26, 07:06 • 4780 переглядiв

        Степан Гафтко

        Новини Світу
        російська пропаганда
        Енергетика
        Війна в Україні