НПЗ, нафтобаза і не тільки: командувач СБС "Мадяр" підтвердив ураження 10 об'єктів окупантів у новорічну ніч

У Силах безпілотних систем ЗСУ підтвердили ураження новорічної ночі по 10 військових та інфраструктурних об'єктах у глибині ворожої території та на тимчасово окупованих територіях - у тому числі по російських НПЗ та нафтобазі, повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді у Telegram, пише УНН.

Перший НПЗ-2026 прикурив о 23:59 під бій хробачих курантів, другою була нафтобаза - за 3-5 хвилин потому. Новорічної ночі Птахи СБС нанесли ураження по 10 військових та інфраструктурних обʼєктах у глибині ворожої території та у ТОТ Донецької, Луганської, Запорізької обл. та АР Крим - написав Бровді.

Як повідомив "Мадяр", "візит ввічливості нанесено Птахами СБС на 5 обʼєктів у ТОТ та на 5 обʼєктів у глибині боліт (інформування про ураження котрих здійснює Генштаб ЗСУ)", назвавши зокрема "ххх НПЗ (zzz край, рф) - сумісна робота Птахів 1 оц СБС та підрозділу Граф, СБС; jjj нафтоналивайка (Республіка Катарстан, рф), 1 оц СБС".

Також він вказав, що ідеться про "нафтобазу Ровеньки (Луганської обл, ТОТ)- закріплення палаючого ефекту, повторно, 1 оц СБС; ПС Ровеньки (Луганської обл, ТОТ); РЛС КАСТА-2Е2 (Гвардійське, АР Крим, ТОТ) - приблуда для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей та управління повітряним рухом; РЛП АЕ Гвардійське (АР Крим, ТОТ) радіолокаційний пункт аеродрому бойового авіазастосування Гвардійське та позиційного району для розміщення, підготовки до запуску ОТРК "Іскандер-М" і здійснення пусків БпЛА "Shahed", 1 оц СБС".

Окрім того, за даними Бровді, ідеться про "ПС Балашівка (Запорізької обл, ТОТ); два пункти зосередження противника та склад ПММ зі складу 69 мсд та рембази 283 мсп (Валуйки, Белгородської обл, рф); ЗРК ТОР (Донецька обл, ТОТ), третій знищений ЗРК протягом доби 31.12.25 у виконанні Птахів батальйону "Asgard" 412 обр "Немезис"".

