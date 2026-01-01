$42.350.03
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 58581 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 72359 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 31374 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 31831 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 29155 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 24892 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 26911 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 21330 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 18706 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 16895 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
НПЗ, нафтобаза і не тільки: командувач СБС "Мадяр" підтвердив ураження 10 об'єктів окупантів у новорічну ніч

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Сили безпілотних систем ЗСУ підтвердили ураження 10 військових та інфраструктурних об'єктів у глибині ворожої території та на тимчасово окупованих територіях у новорічну ніч. Серед цілей були російські НПЗ, нафтобаза, РЛС КАСТА-2Е2 та ЗРК ТОР.

НПЗ, нафтобаза і не тільки: командувач СБС "Мадяр" підтвердив ураження 10 об'єктів окупантів у новорічну ніч

У Силах безпілотних систем ЗСУ підтвердили ураження новорічної ночі по 10 військових та інфраструктурних об'єктах у глибині ворожої території та на тимчасово окупованих територіях - у тому числі по російських НПЗ та нафтобазі, повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді у Telegram, пише УНН.

Перший НПЗ-2026 прикурив о 23:59 під бій хробачих курантів, другою була нафтобаза - за 3-5 хвилин потому. Новорічної ночі Птахи СБС нанесли ураження по 10 військових та інфраструктурних обʼєктах у глибині ворожої території та у ТОТ Донецької, Луганської, Запорізької обл. та АР Крим

- написав Бровді.

Як повідомив "Мадяр", "візит ввічливості нанесено Птахами СБС на 5 обʼєктів у ТОТ та на 5 обʼєктів у глибині боліт (інформування про ураження котрих здійснює Генштаб ЗСУ)", назвавши зокрема "ххх НПЗ (zzz край, рф) - сумісна робота Птахів 1 оц СБС та підрозділу Граф, СБС; jjj нафтоналивайка (Республіка Катарстан, рф), 1 оц СБС".

Також він вказав, що ідеться про "нафтобазу Ровеньки (Луганської обл, ТОТ)- закріплення палаючого ефекту, повторно, 1 оц СБС; ПС Ровеньки (Луганської обл, ТОТ); РЛС КАСТА-2Е2 (Гвардійське, АР Крим, ТОТ) - приблуда для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей та управління повітряним рухом; РЛП АЕ Гвардійське (АР Крим, ТОТ) радіолокаційний пункт аеродрому бойового авіазастосування Гвардійське та позиційного району для розміщення, підготовки до запуску ОТРК "Іскандер-М" і здійснення пусків БпЛА "Shahed", 1 оц СБС". 

Окрім того, за даними Бровді, ідеться про "ПС Балашівка (Запорізької обл, ТОТ); два пункти зосередження противника та склад ПММ зі складу 69 мсд та рембази 283 мсп (Валуйки, Белгородської обл, рф); ЗРК ТОР (Донецька обл, ТОТ), третій знищений ЗРК протягом доби 31.12.25 у виконанні Птахів батальйону "Asgard" 412 обр "Немезис"".

росія зазнала атаки дронів у новорічну ніч: палали НПЗ та нафтобаза, вибухи чули в москві01.01.26, 09:23 • 2296 переглядiв

Юлія Шрамко

