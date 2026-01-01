росія зазнала атаки дронів у новорічну ніч: палали НПЗ та нафтобаза, вибухи чули в москві
Київ • УНН
У ніч на 1 січня низка регіонів рф, включаючи краснодарський край та калузьку область, зазнали атаки дронів, що спричинило пожежі на НПЗ та нафтобазі. Мер москви повідомив про відбиття двох БПЛА, які нібито летіли на столицю.
У ніч на 1 січня низка регіонів рф опинилися під атакою дронів. Спалахнули пожежі на ільському НПЗ у краснодарському краї та нафтобазі у калузькій області. Також від безпілотників відбивалася і москва, повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".
Деталі
У мережі з’явились кадри того, як палає нафтобаза під калугою.
Водночам мер москви сергій собянін заявив про відбиття двох БПЛА, що нібито летіли на російську столицю.
На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб
Нагадаємо
У ніч на 1 січня росіяни атакували Україну 205 ударними БПЛА. Сили оборони збили 176 з них, але зафіксовано 24 влучання у 15 місцях.