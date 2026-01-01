росія зазнала атаки дронів у новорічну ніч: палали НПЗ та нафтобаза, вибухи чули в москві

У ніч на 1 січня низка регіонів рф опинилися під атакою дронів. Спалахнули пожежі на ільському НПЗ у краснодарському краї та нафтобазі у калузькій області. Також від безпілотників відбивалася і москва, повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".

Деталі

У мережі з’явились кадри того, як палає нафтобаза під калугою.

Водночам мер москви сергій собянін заявив про відбиття двох БПЛА, що нібито летіли на російську столицю.

На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У ніч на 1 січня росіяни атакували Україну 205 ударними БПЛА. Сили оборони збили 176 з них, але зафіксовано 24 влучання у 15 місцях.