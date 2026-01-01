росія зазнала атаки дронів у новорічну ніч: палали НПЗ та нафтобаза, вибухи чули в москві

$42.350.03
49.790.06
ukenru
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 39395 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 48489 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 23579 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 24638 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 23329 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 22055 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 24658 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 20738 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 18248 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 16502 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
2м/с
84%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла до п'ятиVideo31 грудня, 21:59 • 11283 перегляди
У Новорічну ніч ворог атакує шахедами: в Одесі пролунало кілька вибухів31 грудня, 22:21 • 10893 перегляди
Атака на Одещину в новорічну ніч: ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі31 грудня, 23:07 • 11779 перегляди
"Танці з зірками": оголошено переможцівVideo31 грудня, 23:33 • 39701 перегляди
Луцьк атаковано ворожими БпЛА в новорічну ніч1 січня, 00:38 • 8740 перегляди
Публікації
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 39384 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 30074 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 73360 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 72708 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 66091 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сергій Лисак
Рустем Умєров
Масуд Пезешкіян
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Венесуела
Одеса
Реклама
УНН Lite
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 5530 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 6644 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 30077 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 15200 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT31 грудня, 12:49 • 22177 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Соціальна мережа
Фільм
Серіали

росія зазнала атаки дронів у новорічну ніч: палали НПЗ та нафтобаза, вибухи чули в москві

Київ • УНН

 • 24 перегляди

У ніч на 1 січня низка регіонів рф, включаючи краснодарський край та калузьку область, зазнали атаки дронів, що спричинило пожежі на НПЗ та нафтобазі. Мер москви повідомив про відбиття двох БПЛА, які нібито летіли на столицю.

росія зазнала атаки дронів у новорічну ніч: палали НПЗ та нафтобаза, вибухи чули в москві

У ніч на 1 січня низка регіонів рф опинилися під атакою дронів. Спалахнули пожежі на ільському НПЗ у краснодарському краї та нафтобазі у калузькій області. Також від безпілотників відбивалася і москва, повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".

Деталі

У мережі з’явились кадри того, як палає нафтобаза під калугою.

Водночам мер москви сергій собянін заявив про відбиття двох БПЛА, що нібито летіли на російську столицю.

На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У ніч на 1 січня росіяни атакували Україну 205 ударними БПЛА. Сили оборони збили 176 з них, але зафіксовано 24 влучання у 15 місцях.

Євген Устименко

Війна в УкраїніНовини Світу
Новий рік
російська пропаганда
Енергетика
Війна в Україні
Україна