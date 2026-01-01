россия подверглась атаке дронов в новогоднюю ночь: горели НПЗ и нефтебаза, взрывы слышали в москве
Киев • УНН
В ночь на 1 января ряд регионов рф, включая краснодарский край и калужскую область, подверглись атаке дронов, что привело к пожарам на НПЗ и нефтебазе. Мэр москвы сообщил об отражении двух БПЛА, которые якобы летели на столицу.
В ночь на 1 января ряд регионов рф оказались под атакой дронов. Вспыхнули пожары на ильском НПЗ в краснодарском крае и нефтебазе в калужской области. Также от беспилотников отбивалась и москва, сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".
Детали
В сети появились кадры того, как пылает нефтебаза под калугой.
В то же время мэр москвы Сергей Собянин заявил об отражении двух БПЛА, якобы летевших на российскую столицу.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб
Напомним
В ночь на 1 января россияне атаковали Украину 205 ударными БПЛА. Силы обороны сбили 176 из них, но зафиксировано 24 попадания в 15 местах.