россия подверглась атаке дронов в новогоднюю ночь: горели НПЗ и нефтебаза, взрывы слышали в москве

В ночь на 1 января ряд регионов рф оказались под атакой дронов. Вспыхнули пожары на ильском НПЗ в краснодарском крае и нефтебазе в калужской области. Также от беспилотников отбивалась и москва, сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".

Детали

В сети появились кадры того, как пылает нефтебаза под калугой.

В то же время мэр москвы Сергей Собянин заявил об отражении двух БПЛА, якобы летевших на российскую столицу.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб - говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на 1 января россияне атаковали Украину 205 ударными БПЛА. Силы обороны сбили 176 из них, но зафиксировано 24 попадания в 15 местах.