рф атакувала Україну 205 дронами у новорічну ніч: 176 знешкодили, але є влучання

росія у новорічну ніч вдарила по Україні 205 дронами, 176 з них збито або придушено, але є влучання 24-х у 15 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 1 січня 2026 року (з 18:00 31 грудня 2025 року) ворог атакував 205-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово - рф, Чауда, Гвардійське - ТОТ АР Криму, Донецьк - ТОТ, близько 130 із них "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 176 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 15 локаціях - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.



Через нічну атаку рф на Одесу пошкоджені інфраструктура та будинки: показали наслідки

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

рф атакувала критичну інфраструктуру на Волині: пожежі в Луцьку та області, 103 тис. споживачів без світла