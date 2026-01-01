рф атакувала Україну 205 дронами у новорічну ніч: 176 знешкодили, але є влучання

$42.390.17
49.860.20
ukenru
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 36206 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 44321 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 22749 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 23926 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 22754 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 21751 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 24409 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 20641 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 18177 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 16445 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2м/с
84%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла до п'ятиVideo31 грудня, 21:59 • 10637 перегляди
У Новорічну ніч ворог атакує шахедами: в Одесі пролунало кілька вибухів31 грудня, 22:21 • 10326 перегляди
Атака на Одещину в новорічну ніч: ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі31 грудня, 23:07 • 11101 перегляди
"Танці з зірками": оголошено переможцівVideo31 грудня, 23:33 • 35179 перегляди
Луцьк атаковано ворожими БпЛА в новорічну ніч1 січня, 00:38 • 7536 перегляди
Публікації
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 36195 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 29244 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 72782 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 72278 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 65698 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Кір Стармер
Ніколас Мадуро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Німеччина
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 5058 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 6100 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 29249 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 14920 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT31 грудня, 12:49 • 21917 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
The New York Times

рф атакувала Україну 205 дронами у новорічну ніч: 176 знешкодили, але є влучання

Київ • УНН

 • 216 перегляди

росія атакувала Україну 205 ударними БпЛА у новорічну ніч з 31 грудня 2025 року по 1 січня 2026 року. З них 176 було збито або придушено, але зафіксовано 24 влучання у 15 місцях.

рф атакувала Україну 205 дронами у новорічну ніч: 176 знешкодили, але є влучання

росія у новорічну ніч вдарила по Україні 205 дронами, 176 з них збито або придушено, але є влучання 24-х у 15 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 1 січня 2026 року (з 18:00 31 грудня 2025 року) ворог атакував 205-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово - рф, Чауда, Гвардійське - ТОТ АР Криму, Донецьк - ТОТ, близько 130 із них "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 176 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 15 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Через нічну атаку рф на Одесу пошкоджені інфраструктура та будинки: показали наслідки01.01.26, 08:38 • 680 переглядiв

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

рф атакувала критичну інфраструктуру на Волині: пожежі в Луцьку та області, 103 тис. споживачів без світла01.01.26, 08:19 • 620 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Новий рік
Соціальна мережа
Війна в Україні
Курськ
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Крим
Україна
Донецьк