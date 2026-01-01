рф атакувала критичну інфраструктуру на Волині: пожежі в Луцьку та області, 103 тис. споживачів без світла

$42.390.17
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 35937 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 43980 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 22673 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 23857 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 22693 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 21718 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 24376 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 20624 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 18168 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 16434 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Популярнi новини
Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла до п'ятиVideo31 грудня, 21:59 • 10637 перегляди
У Новорічну ніч ворог атакує шахедами: в Одесі пролунало кілька вибухів31 грудня, 22:21 • 10326 перегляди
Атака на Одещину в новорічну ніч: ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі31 грудня, 23:07 • 11101 перегляди
"Танці з зірками": оголошено переможцівVideo31 грудня, 23:33 • 35179 перегляди
Луцьк атаковано ворожими БпЛА в новорічну ніч1 січня, 00:38 • 7536 перегляди
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 35926 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 29161 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 72717 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 72226 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 65648 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Кір Стармер
Ніколас Мадуро
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Німеччина
Велика Британія
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 5010 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 6048 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 29169 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 14899 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT31 грудня, 12:49 • 21892 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
The New York Times

рф атакувала критичну інфраструктуру на Волині: пожежі в Луцьку та області, 103 тис. споживачів без світла

Київ • УНН

 • 584 перегляди

Ворожі БпЛА атакували об'єкти критичної інфраструктури Волині, спричинивши пожежі в Луцьку та Ковельському районах. Понад 100 тисяч абонентів знеструмлено, інформації про постраждалих немає.

рф атакувала критичну інфраструктуру на Волині: пожежі в Луцьку та області, 103 тис. споживачів без світла

У Волинській області російські війська у новорічну ніч атакували ударними дронами критичну інфраструктуру, 103 тисячі споживачів залишилися без світла, повідомив у четвер голова Волинської ОВА Іван Рудницький у Telegram, пише УНН.

Усю ніч область перебувала під масованим ударом БпЛА типу Шахед. Загалом кілька десятків ворожих цілей знову атакували обʼєкти критичної інфраструктури Волині. Частину шахедів збили - вдячність силам ППО. Водночас є і влучання, внаслідок чого виникли пожежі, гасіння яких триває. Зокрема у Луцьку та Ковельському районах. За інформацією "Волиньобленерго" наразі відключено 103 341 абонентів

- повідомив Рудницький.

З його слів, у місцях прильотів працюють усі відповідні служби. Ліквідація наслідків триває.

"Станом на зараз інформація про поранених та загиблих не надходила", - вказав голова ОВА.

Луцьк атаковано ворожими БпЛА в новорічну ніч01.01.26, 02:38 • 7554 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Волинська область
Шахед-136
Луцьк