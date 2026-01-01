рф атакувала критичну інфраструктуру на Волині: пожежі в Луцьку та області, 103 тис. споживачів без світла

У Волинській області російські війська у новорічну ніч атакували ударними дронами критичну інфраструктуру, 103 тисячі споживачів залишилися без світла, повідомив у четвер голова Волинської ОВА Іван Рудницький у Telegram, пише УНН.

Усю ніч область перебувала під масованим ударом БпЛА типу Шахед. Загалом кілька десятків ворожих цілей знову атакували обʼєкти критичної інфраструктури Волині. Частину шахедів збили - вдячність силам ППО. Водночас є і влучання, внаслідок чого виникли пожежі, гасіння яких триває. Зокрема у Луцьку та Ковельському районах. За інформацією "Волиньобленерго" наразі відключено 103 341 абонентів - повідомив Рудницький.

З його слів, у місцях прильотів працюють усі відповідні служби. Ліквідація наслідків триває.

"Станом на зараз інформація про поранених та загиблих не надходила", - вказав голова ОВА.

Луцьк атаковано ворожими БпЛА в новорічну ніч