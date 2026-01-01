рф атаковала критическую инфраструктуру на Волыни: пожары в Луцке и области, 103 тыс. потребителей без света

В Волынской области российские войска в новогоднюю ночь атаковали ударными дронами критическую инфраструктуру, 103 тысячи потребителей остались без света, сообщил в четверг глава Волынской ОВА Иван Рудницкий в Telegram, пишет УНН.

Всю ночь область находилась под массированным ударом БпЛА типа Шахед. В общей сложности несколько десятков вражеских целей снова атаковали объекты критической инфраструктуры Волыни. Часть шахедов сбили – благодарность силам ПВО. В то же время есть и попадания, в результате чего возникли пожары, тушение которых продолжается. В частности, в Луцке и Ковельском районах. По информации "Волыньоблэнерго" сейчас отключено 103 341 абонентов - сообщил Рудницкий.

По его словам, в местах прилетов работают все соответствующие службы. Ликвидация последствий продолжается.

"По состоянию на сейчас информация о раненых и погибших не поступала", - указал глава ОВА.

Луцк атакован вражескими БПЛА в новогоднюю ночь