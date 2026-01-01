$42.350.03
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 40498 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 49960 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 23944 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 24965 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 23582 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 22178 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 24762 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 20769 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 18275 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 16525 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

рф атаковала критическую инфраструктуру на Волыни: пожары в Луцке и области, 103 тыс. потребителей без света

Киев • УНН

 • 1108 просмотра

Вражеские БПЛА атаковали объекты критической инфраструктуры Волыни, вызвав пожары в Луцке и Ковельском районах. Более 100 тысяч абонентов обесточены, информации о пострадавших нет.

рф атаковала критическую инфраструктуру на Волыни: пожары в Луцке и области, 103 тыс. потребителей без света

В Волынской области российские войска в новогоднюю ночь атаковали ударными дронами критическую инфраструктуру, 103 тысячи потребителей остались без света, сообщил в четверг глава Волынской ОВА Иван Рудницкий в Telegram, пишет УНН.

Всю ночь область находилась под массированным ударом БпЛА типа Шахед. В общей сложности несколько десятков вражеских целей снова атаковали объекты критической инфраструктуры Волыни. Часть шахедов сбили – благодарность силам ПВО. В то же время есть и попадания, в результате чего возникли пожары, тушение которых продолжается. В частности, в Луцке и Ковельском районах. По информации "Волыньоблэнерго" сейчас отключено 103 341 абонентов

- сообщил Рудницкий.

По его словам, в местах прилетов работают все соответствующие службы. Ликвидация последствий продолжается.

"По состоянию на сейчас информация о раненых и погибших не поступала", - указал глава ОВА.

Луцк атакован вражескими БПЛА в новогоднюю ночь

Юлия Шрамко

Война в Украине
Луцк