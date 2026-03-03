Окупанти на ТОТ формують молодіжний резерв для армії рф - ЦНС

$43.100.11
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 27512 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 33894 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 27643 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 27908 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
2 березня, 14:03 • 27852 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
2 березня, 13:36 • 15657 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
2 березня, 13:33 • 16419 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
2 березня, 12:02 • 16502 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 35796 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
2 березня, 11:00 • 17505 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
Популярнi новини
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 15251 перегляди
Трамп звернеться до Ірану з Білого дому о 18:00 за київським часом2 березня, 15:20 • 7994 перегляди
У Києві судитимуть сімох працівників Укрзалізниці за заробітки на міжнародних рейсахPhoto2 березня, 16:21 • 8616 перегляди
США прогнозували, що операція проти Ірану триватиме 4-5 тижнів, але є потенціал для її продовження - Трамп2 березня, 17:14 • 10957 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 13564 перегляди
Публікації
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 13576 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 27511 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 33065 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto2 березня, 11:52 • 40022 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 35796 перегляди
УНН Lite
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video19:57 • 4714 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 15274 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo2 березня, 13:09 • 20731 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти2 березня, 12:03 • 21617 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 79373 перегляди
Окупанти на ТОТ формують молодіжний резерв для армії рф - ЦНС

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Під виглядом гуртків і турнірів на ТОТ вибудовують систему підготовки лояльної молоді для подальшого вступу до силових структур рф. Тих, хто добре керує БпЛА, орієнтується на місцевості чи демонструє навички стрільби, беруть "на олівець".

Окупанти на ТОТ формують молодіжний резерв для армії рф - ЦНС

У Скадовську окупанити залучили школярів до перегонів дронів, а у Донецьку провели "олімпіаду" з основ безпеки і "защиты родины". Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, щом формально це розвиток навичок, фактично ж - відбір молоді під контролем кадрових військових ЗС рф.

Тих, хто добре керує БпЛА, орієнтується на місцевості чи демонструє навички стрільби, беруть "на олівець". ... Подібні заходи використовують для формування раннього кадрового резерву

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що під виглядом гуртків і турнірів на ТОТ вибудовують систему підготовки лояльної молоді для подальшого вступу до силових структур рф.

Нагадаємо

На тимчасово окупованій Луганщині росіяни втягують дітей у мілітаризовану систему виховання, проводячи "майстер-класи з першої допомоги" в Алчевську.

