Окупанти на ТОТ формують молодіжний резерв для армії рф - ЦНС
Київ • УНН
Під виглядом гуртків і турнірів на ТОТ вибудовують систему підготовки лояльної молоді для подальшого вступу до силових структур рф. Тих, хто добре керує БпЛА, орієнтується на місцевості чи демонструє навички стрільби, беруть "на олівець".
У Скадовську окупанити залучили школярів до перегонів дронів, а у Донецьку провели "олімпіаду" з основ безпеки і "защиты родины". Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, щом формально це розвиток навичок, фактично ж - відбір молоді під контролем кадрових військових ЗС рф.
Тих, хто добре керує БпЛА, орієнтується на місцевості чи демонструє навички стрільби, беруть "на олівець". ... Подібні заходи використовують для формування раннього кадрового резерву
Вказується, що під виглядом гуртків і турнірів на ТОТ вибудовують систему підготовки лояльної молоді для подальшого вступу до силових структур рф.
Нагадаємо
На тимчасово окупованій Луганщині росіяни втягують дітей у мілітаризовану систему виховання, проводячи "майстер-класи з першої допомоги" в Алчевську.
