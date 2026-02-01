ПТСР замість педагогіки: військових рф з бойовим досвідом залучають до роботи з дітьми на ТОТ
Київ • УНН
В окупованому Генічеську відбувся "урок мужності" за участі військових рф. За даними ЦНС, значна частина таких "лекторів" – комісовані військові з ознаками ПТСР.
В окупованому Генічеську на Херсонщині в санаторній школі відбувся черговий так званий "урок мужності" за участі військовослужбовців рф. Захід пройшов у межах проєкту "Герои Херсонщины" та став черговим прикладом залучення військових до освітнього процесу на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
Деталі
За попередньою інформацією, до проведення "уроків мужності" в школах на ТОТ залучають військовослужбовців із бойовим досвідом. У Генічеську такі заходи провели в санаторній школі за участі представників російських військових.
За даними ЦНС, значна частина таких "лекторів" – комісовані військові з ознаками ПТСР та інших психоемоційних розладів. Вони демонструють агресивну манеру спілкування, різкі реакції, емоційну нестабільність і фрагментарні описи бойових дій
Координацію подібних "уроків" на тимчасово окупованих територіях здійснює філіал фонду "Защитники Отечества", створений за підтримки федеральних структур рф, що виконує роль ідеологічного оператора, інтегруючи армійських травмованих до освітнього процесу.
Нагадаємо
російська федерація перетворює окуповані території на гетто, куди українцям небезпечно повертатися додому. Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров зазначив, що росія пропускає лише 10% українців, які намагаються відвідати родичів.