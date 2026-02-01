ПТСР замість педагогіки: військових рф з бойовим досвідом залучають до роботи з дітьми на ТОТ

$42.850.00
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 22890 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 41420 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 30414 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 29882 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
31 січня, 14:50 • 25130 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
31 січня, 14:25 • 15786 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
31 січня, 13:12 • 13702 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
31 січня, 12:33 • 7570 перегляди
"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджає пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів
31 січня, 11:48 • 12016 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
Популярнi новини
ППО, F-16, HIMARS і технологічна перевага: Україна та НАТО узгодили пріоритети співпраціPhoto31 січня, 23:06 • 5100 перегляди
У путіна звужується "вікно" для мирної угоди через зростаючий бюджетний дефіцит - Bloomberg1 лютого, 00:17 • 13909 перегляди
Здебільшого кримчани: встановлено імена всіх, хто пішов разом із крейсером "москва"1 лютого, 00:54 • 10372 перегляди
Українські Сили оборони показали розгром чотирьох взводів росіян на Покровському напрямкуVideo1 лютого, 01:31 • 7132 перегляди
У Дніпрі ворожий БпЛА влучив у будинок, загинули двоє людейPhoto05:39 • 6108 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
31 січня, 10:00 • 42946 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
30 січня, 18:21 • 72209 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 51438 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 57105 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 59037 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Ілон Маск
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Державний кордон України
Європа
УНН Lite
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo06:27 • 2578 перегляди
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 22905 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 26176 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 29375 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 30190 перегляди
Опалення
Техніка
Шахед-136
Соціальна мережа
The Hill

ПТСР замість педагогіки: військових рф з бойовим досвідом залучають до роботи з дітьми на ТОТ

Київ • УНН

 • 46 перегляди

В окупованому Генічеську відбувся "урок мужності" за участі військових рф. За даними ЦНС, значна частина таких "лекторів" – комісовані військові з ознаками ПТСР.

ПТСР замість педагогіки: військових рф з бойовим досвідом залучають до роботи з дітьми на ТОТ
Фото: Центр Національного Спротиву

В окупованому Генічеську на Херсонщині в санаторній школі відбувся черговий так званий "урок мужності" за участі військовослужбовців рф. Захід пройшов у межах проєкту "Герои Херсонщины" та став черговим прикладом залучення військових до освітнього процесу на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

За попередньою інформацією, до проведення "уроків мужності" в школах на ТОТ залучають військовослужбовців із бойовим досвідом. У Генічеську такі заходи провели в санаторній школі за участі представників російських військових.

За даними ЦНС, значна частина таких "лекторів" – комісовані військові з ознаками ПТСР та інших психоемоційних розладів. Вони демонструють агресивну манеру спілкування, різкі реакції, емоційну нестабільність і фрагментарні описи бойових дій

- йдеться у дописі.

Координацію подібних "уроків" на тимчасово окупованих територіях здійснює філіал фонду "Защитники Отечества", створений за підтримки федеральних структур рф, що виконує роль ідеологічного оператора, інтегруючи армійських травмованих до освітнього процесу.

Нагадаємо

російська федерація перетворює окуповані території на гетто, куди українцям небезпечно повертатися додому. Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров зазначив, що росія пропускає лише 10% українців, які намагаються відвідати родичів.

Алла Кіосак

СуспільствоВійна в Україні
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Генічеськ
Херсонська область
Україна