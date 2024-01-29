На ТОТ росіяни конфіскують майно українців, яким не вдалося повернутися додому - Федоров
Київ • УНН
російська федерація перетворює окуповані території на гетто, куди українцям небезпечно повертатися додому. Іван Федоров зазначив, що росія пропускає лише 10% українців, які намагаються відвідати родичів.
рф перетворює захоплені території України на гетто, де повернення додому для українців стає небезпекою не тільки для життя, але й для майна. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
Тимчасово окуповані території України перетворюються на справжні гетто, у яких навіть виїхати чи повернутися стає дедалі складнішим. Зараз єдиною можливістю щодо повернення на ТОТ є російський аеропорт шереметьєво, однак росіяни пропускають лише 10 % заявників.
Єдиний шлях для українців, які хочуть приїхати до своїх рідних в окупацію - через російський аеропорт шереметьєво. Проте рашисти пропускають на ТОТ лише 10% людей
Решта українців, котрим не пощастило повернутися додому, стикається з ризиком втрати майна.
Інших 90% розвертають назад і оперативно дають сигнал місцевим гауляйтерам - якщо у "неугодного" українця є житло на ТОТ, його одразу визнають "безхазяйним", зламують замки і заселяють "своїх любителів руского міра"
На тимчасово окупованих територіях росіяни знищують українські книжки — Центр спротиву12.04.23, 04:27 • 736968 переглядiв
Додамо
Нині на тимчасово окупованих територіях не існує жодних безпекових гарантів чи прав для тих, кому вдалося дістатися в окупацію.