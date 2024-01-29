На ТОТ росіяни конфіскують майно українців, яким не вдалося повернутися додому - Федоров

рф перетворює захоплені території України на гетто, де повернення додому для українців стає небезпекою не тільки для життя, але й для майна. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.

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Тимчасово окуповані території України перетворюються на справжні гетто, у яких навіть виїхати чи повернутися стає дедалі складнішим. Зараз єдиною можливістю щодо повернення на ТОТ є російський аеропорт шереметьєво, однак росіяни пропускають лише 10 % заявників.

Єдиний шлях для українців, які хочуть приїхати до своїх рідних в окупацію - через російський аеропорт шереметьєво. Проте рашисти пропускають на ТОТ лише 10% людей – наголосив Іван Федоров.

Решта українців, котрим не пощастило повернутися додому, стикається з ризиком втрати майна.

Інших 90% розвертають назад і оперативно дають сигнал місцевим гауляйтерам - якщо у "неугодного" українця є житло на ТОТ, його одразу визнають "безхазяйним", зламують замки і заселяють "своїх любителів руского міра" – зауважив Іван Федоров.

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Нині на тимчасово окупованих територіях не існує жодних безпекових гарантів чи прав для тих, кому вдалося дістатися в окупацію.