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На ТОТ росіяни конфіскують майно українців, яким не вдалося повернутися додому - Федоров

На ТОТ росіяни конфіскують майно українців, яким не вдалося повернутися додому - Федоров

Київ • УНН

 • 23751 перегляди

російська федерація перетворює окуповані території на гетто, куди українцям небезпечно повертатися додому. Іван Федоров зазначив, що росія пропускає лише 10% українців, які намагаються відвідати родичів.

рф перетворює захоплені території України на гетто, де повернення додому для українців стає небезпекою не тільки для життя, але й для майна. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Тимчасово окуповані території України перетворюються на справжні гетто, у яких навіть виїхати чи повернутися стає дедалі складнішим. Зараз єдиною можливістю щодо повернення на ТОТ є російський аеропорт шереметьєво, однак росіяни пропускають лише 10 % заявників.

Єдиний шлях для українців, які хочуть приїхати до своїх рідних в окупацію - через російський аеропорт шереметьєво. Проте рашисти пропускають на ТОТ лише 10% людей

 – наголосив Іван Федоров.

Решта українців, котрим не пощастило повернутися додому, стикається з ризиком втрати майна.

Інших 90% розвертають назад і оперативно дають сигнал місцевим гауляйтерам - якщо у "неугодного" українця є житло на ТОТ, його одразу визнають "безхазяйним", зламують замки і заселяють "своїх любителів руского міра"

– зауважив Іван Федоров.

На тимчасово окупованих територіях росіяни знищують українські книжки  — Центр спротиву12.04.23, 04:27 • 736968 переглядiв

Додамо

Нині на тимчасово окупованих територіях не існує жодних безпекових гарантів чи прав для тих, кому вдалося дістатися в окупацію.

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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