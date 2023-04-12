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На тимчасово окупованих територіях росіяни знищують українські книжки  — Центр спротиву

На тимчасово окупованих територіях росіяни знищують українські книжки  — Центр спротиву

Київ • УНН

 • 736969 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. російські загарбники на ТОТ продовжують знищувати твори української літератури, передає УНН з посиланням на Центр національного спротиву.

Цитата

"В кращих традиціях нацистів, ворог намагається знищити свідомість населення на тимчасово окупованих землях. Та, на захоплених землях Донеччини вивезли з бібліотек 9,5 тис. книг українською мовою", - повідомили у ЦНС.

Доповнення

У Центрі спротиву зазначили, що у перелік "екстремістської літератури" потрапили книги Володимира В’ятровича, Вахтанга Кіпіані, Оксани Забужко, братів Капранових. Перелік книг, які підлягають вилученню, формують так звані "педагоги шкіл".

У Луганській області українські книги вивозять на захоплений стадіон “Авангард” в обласному центрі.

"Натомість росіяни завозять на ТОТ свою “"ітературу", лише за березень до Луганщини завезли 80 тис. книг російською мовою", - говорять у ЦНС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЦНС: російські загарбники "промивають мізки" дітям на ТОТ

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