На тимчасово окупованих територіях росіяни знищують українські книжки — Центр спротиву
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. російські загарбники на ТОТ продовжують знищувати твори української літератури, передає УНН з посиланням на Центр національного спротиву.
Цитата
"В кращих традиціях нацистів, ворог намагається знищити свідомість населення на тимчасово окупованих землях. Та, на захоплених землях Донеччини вивезли з бібліотек 9,5 тис. книг українською мовою", - повідомили у ЦНС.
Доповнення
У Центрі спротиву зазначили, що у перелік "екстремістської літератури" потрапили книги Володимира В’ятровича, Вахтанга Кіпіані, Оксани Забужко, братів Капранових. Перелік книг, які підлягають вилученню, формують так звані "педагоги шкіл".
У Луганській області українські книги вивозять на захоплений стадіон “Авангард” в обласному центрі.
"Натомість росіяни завозять на ТОТ свою “"ітературу", лише за березень до Луганщини завезли 80 тис. книг російською мовою", - говорять у ЦНС.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЦНС: російські загарбники "промивають мізки" дітям на ТОТ