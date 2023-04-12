На временно оккупированных территориях россияне уничтожают украинские книги - Центр сопротивления

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"В лучших традициях нацистов, враг пытается уничтожить сознание населения на временно оккупированных землях. Так, на захваченных землях Донетчины вывезли из библиотек 9,5 тыс. книг на украинском языке", - сообщили в ЦНС.

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В Центре сопротивления отметили, что в перечень "экстремистской литературы" попали книги Владимира Вятровича, Вахтанга Кипиани, Оксаны Забужко, братьев Капрановых. Перечень книг, которые подлежат изъятию, формируют так называемые "педагоги школ".

В Луганской области украинские книги вывозят на захваченный стадион “Авангард” в областном центре.

"Зато россияне завозят на ВОТ свою “"итературу", только за март в Луганскую область завезли 80 тыс. книг на русском языке", - говорят в ЦНС.

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