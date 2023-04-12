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На временно оккупированных территориях россияне уничтожают украинские книги - Центр сопротивления

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. российские захватчики на ВОТ продолжают уничтожать произведения украинской литературы, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Цитата

"В лучших традициях нацистов, враг пытается уничтожить сознание населения на временно оккупированных землях. Так, на захваченных землях Донетчины вывезли из библиотек 9,5 тыс. книг на украинском языке", - сообщили в ЦНС.

Дополнение

В Центре сопротивления отметили, что в перечень "экстремистской литературы" попали книги Владимира Вятровича, Вахтанга Кипиани, Оксаны Забужко, братьев Капрановых. Перечень книг, которые подлежат изъятию, формируют так называемые "педагоги школ".

В Луганской области украинские книги вывозят на захваченный стадион “Авангард” в областном центре.

"Зато россияне завозят на ВОТ свою “"итературу", только за март в Луганскую область завезли 80 тыс. книг на русском языке", - говорят в ЦНС.

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