ЦНС: російські загарбники "промивають мізки" дітям на ТОТ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. російські загарбники й надалі проводять політику геноциду української нації на тимчасово захоплених землях. Окупаційні "адміністрації" запускають додаткові фонди, які будуть займатись вивезенням дітей з регіону до рф на "освітні програми", передає УНН з посиланням на Центр національного спротиву.
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"Так, напередодні ворог запустив додаткові фонди, які будуть займатись вивезенням дітей з регіону до рф на "освітні програми". Одним з таких фондів є "Дєті донбаса". куратором якого є сенатор ради федерації дар’я лантратова", - зазначають у Центрі спротиву.
Доповнення
У Центрі спротиву говорять, що до вивезення дітей й подальшої "промивки мізків" також долучились фонди "Моя родословная" та "фонд помощи детям имени примакова".
"Перший саме й був створений для ідеологічної обробки й просування російської пропаганди", - підкреслили у ЦНС.
Нагадаємо
російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Луганщини "проводять перепис наявного житлового фонду". Все для того, щоб виявити пусті житлові приміщення, які покинули місцеві жителі під час повномасштабного вторгнення.