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ЦНС: российские захватчики "промывают мозги" детям на ВОТ

ЦНС: российские захватчики "промывают мозги" детям на ВОТ

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. российские захватчики и в дальнейшем проводят политику геноцида украинской нации на временно захваченных землях. Оккупационные "администрации" запускают дополнительные фонды, которые будут заниматься вывозом детей из региона в рф на "образовательные программы", передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Цитата

"Так, накануне враг запустил дополнительные фонды, которые будут заниматься вывозом детей из региона в рф на "образовательные программы". Одним из таких фондов является "Дети донбасса". куратором которого является сенатор совета федерации дар’я лантратова", - отмечают в Центре сопротивления.

Дополнение

В Центре сопротивления говорят, что к вывозу детей и дальнейшей "промывке мозгов" также присоединились фонды "Моя родословная" и "фонд помощи детям имени примакова".

"Первый как раз и был создан для идеологической обработки и продвижения российской пропаганды", - подчеркнули в ЦНС.

Напомним

российские захватчики на временно оккупированных территориях Луганщины "проводят перепись имеющегося жилого фонда". Все для того, чтобы выявить пустующие жилые помещения, которые покинули местные жители во время полномасштабного вторжения.

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