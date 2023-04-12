ЦНС: российские захватчики "промывают мозги" детям на ВОТ

Цитата

"Так, накануне враг запустил дополнительные фонды, которые будут заниматься вывозом детей из региона в рф на "образовательные программы". Одним из таких фондов является "Дети донбасса". куратором которого является сенатор совета федерации дар’я лантратова", - отмечают в Центре сопротивления.

Дополнение

В Центре сопротивления говорят, что к вывозу детей и дальнейшей "промывке мозгов" также присоединились фонды "Моя родословная" и "фонд помощи детям имени примакова".

"Первый как раз и был создан для идеологической обработки и продвижения российской пропаганды", - подчеркнули в ЦНС.

Напомним

российские захватчики на временно оккупированных территориях Луганщины "проводят перепись имеющегося жилого фонда". Все для того, чтобы выявить пустующие жилые помещения, которые покинули местные жители во время полномасштабного вторжения.