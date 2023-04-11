ЦНС: окупанти на ТОТ продовжують проводити "побутові чистки"

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"Зокрема такі дії відбуваються в Старобільську. Основною метою противника є заселення представників російсько-окупаційних військ. Таким чином, можна підкреслити, що подібні дії окупанти проводили під час першої фази війни ще в 2014 році, коли в будинки та квартири місцевих жителів, які були змушені покинути своє житло, окупанти використовували, як вогневі точки так і для проживання", - зауважили у ЦНС.

Нагадаємо

Попри ротації російських працівників різних сфер на тимчасово окуповані території України, окупантам починає не вистачати фахівців середньої ланки.