ЦНС: окупанти на ТОТ продовжують проводити "побутові чистки"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Луганщини "проводять перепис наявного житлового фонду". Все для виявлення житлових приміщень, які покинули місцеві жителі під час повномасштабного вторгнення, передає УНН з посиланням на Центр національного спротиву.
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"Зокрема такі дії відбуваються в Старобільську. Основною метою противника є заселення представників російсько-окупаційних військ. Таким чином, можна підкреслити, що подібні дії окупанти проводили під час першої фази війни ще в 2014 році, коли в будинки та квартири місцевих жителів, які були змушені покинути своє житло, окупанти використовували, як вогневі точки так і для проживання", - зауважили у ЦНС.
Нагадаємо
Попри ротації російських працівників різних сфер на тимчасово окуповані території України, окупантам починає не вистачати фахівців середньої ланки.