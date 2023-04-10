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ЦНС: на ТОТ росіяни починають відчувати гострий кадровий "голод"

ЦНС: на ТОТ росіяни починають відчувати гострий кадровий "голод"

Київ • УНН

 • 750073 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Попри ротації російських працівників різних сфер на тимчасово окуповані території України, окупантам починає не вистачати фахівців середньої ланки, передає УНН з посиланням на Центр національного спротиву.

Цитата

"Попри ротації російських працівників різних сфер на тимчасово окуповані території України – в окупантів залишаються проблеми з фахівцями середньої ланки", - зазначають у Центрі спротиву.

Деталі

Також у Центрі національного спротиву наголосили, що "після невдалих спроб росіян залучити місцеве населення до співпраці, вони налагодили систему "відряджень" на ТОТ працівників з рф".

Більшу частину керівних посад в окупаційних адміністраціях та структурах майже зайняли росіяни, зазначають у ЦНС.

Натомість в окупантів є серйозні проблеми з працівників середньої ланки.

"Росіяни постійно шукають працівників серед місцевих, проте це не працює і окупанти мусять застосовувати значно важчий та ресурсно дорожчий процес “відряджень” на ТОТ працівників з рф", - йдеться у повідомленні.

За інформацією, гауляйтери відчувають наростання напруги й для того, "аби ті колаборанти, які вже працюють на росіян, не втекли, в них вилучають закордонні паспорти". Подібні дії почали застосовувати щодо колаборантів у Мелітополі.

У Центрі національного спротиву закликали місцевих колаборантів вже піти на співпрацю з українськими силами оборони, щоб збільшити свої шанси залишитись живими.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Загарбники знайшли новий інструмент спонукання населення до отримання паспортів рф - ЦНС

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