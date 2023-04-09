Загарбники знайшли новий інструмент спонукання населення до отримання паспортів рф - ЦНС

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Зазначається, що інформаційна кампанія, яка була розгорнута навколо цього процесу, наголошує на тому, що херсонці укладають угоду та оселилися в нові квартири “в безпечних регіонах рф”, а середня сума еквівалентна одному такому сертифікату складає близько 2,928 млн російських рублів, покриваючи вартість житла в таких населених пунктах як Ставрополь чи Краснодар.

“Проте зауважимо, що темпи паспортизації низькі й навіть така агітація не допомагає виконати план, який поставила перед колаборантами москва”, — наголошує ЦНС.

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