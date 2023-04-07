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ЦНС: загарбники не можуть вирішити проблему дефіциту з лікарями на ТОТ

ЦНС: загарбники не можуть вирішити проблему дефіциту з лікарями на ТОТ

Київ • УНН

 • 633634 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Ворог продовжує переобладнувати цивільні лікарні під потреби окупаційних військ, але немає достатньої кількості лікарів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Цитата

"Одним зі шляхів вирішення за задумом москви є нові правила ординатури на тимчасово окупованих територіях, де від лікарів не вимагають відомості про акредитацію та підтвердження про отримання іноземної освіти. При цьому, попри дефіцит лікарів, напередодні ще кілька цивільних лікарень на Сході України віддали на потреби терористичної організації “пвк “вагнер”, — інформує ЦНС.

Нагадаємо

Противник продовжує використовувати медичні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях. Так, місцеву лікарню Малої Білозерки, що у Запорізькій області, окупанти облаштували під військовий шпиталь.

Українські Національні Новини

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