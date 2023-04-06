У Запорізькій області окупанти облаштували під військовий шпиталь місцеву лікарню
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Противник продовжує використовувати медичні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях. Так, місцеву лікарню Малої Білозерки, що у Запорізькій області, окупанти облаштували під військовий шпиталь. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Наразі у цивільному медичному закладі працюють російські медики. Вони надають свої послуги виключно російським військовослужбовцям. Станом на 2 квітня поточного року на лікуванні перебувало близько 80 загарбників з пораненнями різного ступеня важкості", - йдеться в повідомленні.
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Авіація ЗСУ завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та техніки окупантів.