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У Запорізькій області окупанти облаштували під військовий шпиталь місцеву лікарню

У Запорізькій області окупанти облаштували під військовий шпиталь місцеву лікарню

Київ • УНН

 • 598399 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Противник продовжує використовувати медичні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях. Так, місцеву лікарню Малої Білозерки, що у Запорізькій області, окупанти облаштували під військовий шпиталь. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

"Наразі у цивільному медичному закладі працюють російські медики. Вони надають свої послуги виключно російським військовослужбовцям. Станом на 2 квітня поточного року на лікуванні перебувало близько 80 загарбників з пораненнями різного ступеня важкості", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо 

Авіація ЗСУ завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та техніки окупантів.

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