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В Запорожской области оккупанты обустроили под военный госпиталь местную больницу

В Запорожской области оккупанты обустроили под военный госпиталь местную больницу

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Противник продолжает использовать медицинские учреждения временно захваченных территорий в собственных целях. Так, местную больницу Малой Белозерки, что в Запорожской области, оккупанты обустроили под военный госпиталь. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

"Сейчас в гражданском медицинском учреждении работают российские медики. Они предоставляют свои услуги исключительно российским военнослужащим. По состоянию на 2 апреля текущего года на лечении находилось около 80 захватчиков с ранениями различной степени тяжести", - говорится в сообщении. 

Напомним 

Авиация ВСУ нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов.

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