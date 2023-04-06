В Запорожской области оккупанты обустроили под военный госпиталь местную больницу

Цитата

"Сейчас в гражданском медицинском учреждении работают российские медики. Они предоставляют свои услуги исключительно российским военнослужащим. По состоянию на 2 апреля текущего года на лечении находилось около 80 захватчиков с ранениями различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Напомним

Авиация ВСУ нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов.