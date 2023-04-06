В Запорожской области оккупанты обустроили под военный госпиталь местную больницу
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Противник продолжает использовать медицинские учреждения временно захваченных территорий в собственных целях. Так, местную больницу Малой Белозерки, что в Запорожской области, оккупанты обустроили под военный госпиталь. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Сейчас в гражданском медицинском учреждении работают российские медики. Они предоставляют свои услуги исключительно российским военнослужащим. По состоянию на 2 апреля текущего года на лечении находилось около 80 захватчиков с ранениями различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Напомним
Авиация ВСУ нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов.