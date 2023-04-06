Авіація ЗСУ завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та техніки окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Авіація ЗСУ за минулу добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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Генштаб ЗСУ повідомляє, щр авіація Сил оборони за минулу добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. У той же час, наші захисники знищили російський вертоліт Ка-52 та 2 БпЛА типу “Орлан” і “Supercam”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 3 склади боєприпасів, 3 позиції засобів протиповітряної оборони та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.
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Протягом минулої доби було відбито понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.