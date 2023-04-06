Авіація ЗСУ завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та техніки окупантів

Деталі

Генштаб ЗСУ повідомляє, щр авіація Сил оборони за минулу добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. У той же час, наші захисники знищили російський вертоліт Ка-52 та 2 БпЛА типу “Орлан” і “Supercam”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 3 склади боєприпасів, 3 позиції засобів протиповітряної оборони та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.

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Протягом минулої доби було відбито понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.