Авиация ВСУ нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов

Детали

Генштаб ВСУ сообщает, что авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. В то же время, наши защитники уничтожили российский вертолет Ка-52 и 2 БпЛА типа “Орлан” и “Supercam”.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 3 склада боеприпасов, 3 позиции средств противовоздушной обороны и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Дополнение

За прошедшие сутки было отражено более 60 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.