Авиация ВСУ нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Авиация ВСУ за минувшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Генштаб ВСУ сообщает, что авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. В то же время, наши защитники уничтожили российский вертолет Ка-52 и 2 БпЛА типа “Орлан” и “Supercam”.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 3 склада боеприпасов, 3 позиции средств противовоздушной обороны и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.
Дополнение
За прошедшие сутки было отражено более 60 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.