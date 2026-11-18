Демократы рассматривают вопрос об импичменте министру здравоохранения на фоне рекордной вспышки кори в США — Reuters
Киев • УНН
В США зарегистрировали более 7700 случаев кори — это самый высокий показатель почти за 40 лет. Демократы в Конгрессе хотят расследовать действия Роберта Кеннеди — младшего.
Следующим кандидатом на объявление импичмента Конгрессом США является министр здравоохранения страны Роберт Ф. Кеннеди-младший. Об этом пишет Reuters, сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что Кеннеди и ранее критиковали за его подход к вакцинации, однако в последнее время в США наблюдается крупнейшая за долгое время вспышка кори, которая явно не играет министру на руку.
Исторически сложилось так, что руководители правительства США срочно мобилизовали экспертов по заболеваниям, чтобы остановить такие вспышки, и публично предупреждали семьи о необходимости вакцинации детей. Инфекции поражали самое большее десятки или сотни людей, а вспышки часто удавалось остановить в течение нескольких недель. Сейчас, во времена министра здравоохранения США Роберта Ф. Кеннеди-младшего — ведущего антивакцинального активиста страны, — некоторые высокопоставленные чиновники в Юте и других штатах прекратили пропагандировать иммунизацию и мало что сделали для борьбы со вспышками.
По словам авторов, США и без того утратили статус страны, свободной от кори. Сейчас же количество случаев заболевания уже превысило 7700 в этом году, что является абсолютным рекордом за последние почти 40 лет.
Указывается, что на этом фоне демократы в Конгрессе уже заявили о намерении расследовать деятельность Кеннеди, а некоторые чиновники (в частности, Берни Сандерс) даже допустили его импичмент.
Напомним
На прошлой неделе Палата представителей Конгресса США отклонила попытку объявить импичмент министру обороны Питу Хегсету из-за военных операций США в Иране, Йемене, Венесуэле и Карибском бассейне.
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