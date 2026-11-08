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Financial Times

"Вымогательство высочайшего уровня": Трамп поручил Минюсту США проверить угрозы демократов импичментом

Киев • УНН

 • 782 просмотра

Трамп обвинил демократов в угрозах импичментом и давлении на должностных лиц и доноров Республиканской партии. Он назвал это "вымогательством высочайшего уровня".

"Вымогательство высочайшего уровня": Трамп поручил Минюсту США проверить угрозы демократов импичментом

Президент США Дональд Трамп поручил Министерству юстиции проверить действия демократов в связи с «угрозами многим людям» импичментом и другими формами наказания. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, информирует УНН.

Детали

По убеждению главы Белого дома, действия демократов являются «преступным деянием».

Демократы ходят вокруг да около и угрожают многим людям, в частности генеральному прокурору Соединённых Штатов и другим, импичментом и многими другими формами давления

— отметил Трамп.

По его словам, сами демократы признают, что оснований для этого нет; он назвал такие действия «вымогательством высшего уровня» и заявил, что демократы должны за это ответить.

Трамп также утверждает, что демократы угрожают тюрьмой донорам Республиканской партии только из-за их политических взглядов. Он назвал это использованием власти и правовой системы как оружия.

Напомним

Президент США Дональд Трамп поздравил демократов с победами на промежуточных выборах в Конгресс и заявил о готовности сотрудничать с ними. В то же время он предупредил, что будет применять право вето, если Демократическая партия откажется от сотрудничества.

Главе Пентагона Хегсету грозит импичмент после промежуточных выборов - СМИ30.10.26, 14:48 • 5752 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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Демократическая партия (Соединенные Штаты)
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