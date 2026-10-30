Главе Пентагона Хегсету грозит импичмент после промежуточных выборов — СМИ

Глава Пентагона Пит Гегсет столкнется с изнурительной борьбой с членами Конгресса от обеих партий, полными решимости привлечь его к ответственности за войну с Ираном и другие проблемы после промежуточных выборов в США на следующей неделе. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Законодатели — от члена Палаты представителей Хакима Джеффриса до республиканца Тома Тиллиса — ясно дали понять, что планируют сосредоточить внимание на Гегсете, стремясь привлечь его к ответственности за войну президента США Дональда Трампа с Ираном.

Эти угрозы включают новую попытку импичмента министру обороны, возглавляемую представителем-республиканцем Томасом Мэсси. Они подчеркивают, что все демократы и растущее число республиканцев считают Гегсета уязвимым представителем Трампа.

Гегсет был объектом пристального внимания членов обеих партий с того дня, как Трамп выдвинул его кандидатуру. Его отношения с Конгрессом лишь ухудшились после агрессивных слушаний в Конгрессе и обвинений в том, что он отказался поделиться информацией о стоимости войны. Он также уволил десятки генералов и адмиралов практически без объяснений и объявил, что будет вести прямую трансляцию казни через расстрел, прежде чем Трамп отверг этот план.

Даже республиканцы разочарованы тем, что, по их словам, Пентагон отказывается давать им ответы по поводу непопулярной войны, которая привела к росту цен на топливо и способствовала появлению прогнозов, что демократы могут получить контроль над обеими палатами Конгресса.

"Пит Гегсет начал эту работу без права на ошибку, — сказала стратег Республиканской партии Лиза Камусо Миллер. — Гегсет пришел из студии Fox News и никогда не создавал сеть контактов на Капитолии. В Вашингтоне отношения — это ваша страховка. Он так ее и не купил".

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"В результате этой войны погиб 21 американский военнослужащий, и более 850 получили ранения, — заявил сенатор-демократ Джек Рид, который возглавит комитет Сената по вооруженным силам, если демократы получат контроль над палатой в следующем году. — Трамп и Гегсет обошлись американскому народу почти в 50 миллиардов долларов военных расходов и нанесли ущерб финансовому благополучию американцев на миллиарды долларов".

Член комитета по вооруженным силам Палаты представителей, республиканец Остин Скотт, выступил против Гегсета после того, как тот уволил генерала Рэнди Джорджа, занимавшего тогда должность начальника штаба армии.

"Если наших высших генералов отстраняют от должностей без достаточных оснований за предоставление честных и объективных советов, что, как я всегда знал, всегда делал генерал Джордж, я боюсь, что это окажет разрушительное влияние на других офицеров", — заявил он во время напряженных слушаний.

Мэсси, критик Трампа, проигравший праймериз после того, как президент поддержал его соперника, возглавил усилия по импичменту Гегсета за ведение конфликта против Ирана без решения Конгресса.

В середине сентября Мэсси внес предложение об импичменте Гегсету, предусматривавшее голосование. Мэсси заявил, что вновь внесет это предложение, когда Палата представителей возобновит работу после промежуточных выборов, когда больше членов Республиканской партии могут оказаться "хромыми утками" и меньше беспокоиться о противодействии Белого дома.

"Попытки импичмента будут неизбежны, и Гегсет, вероятно, лучший вариант", — сказал Мэтт Беннетт, исполнительный вице-президент по связям с общественностью в Third Way, центристском демократическом аналитическом центре.

Джеффрис был более прямолинеен, заявив на митинге, что демократы "вышвырнут Пита Гегсета из города", если получат большинство. Гегсет еще больше разозлил демократов своей кампанией по понижению в должности сенатора Марка Келли, отставного капитана ВМС и бывшего летчика-истребителя, после того как он и другие законодатели-ветераны призвали офицеров отказываться от незаконных приказов.

В пользу Хегсета, пишет издание, играет то, что он сохраняет поддержку Трампа. Чиновник Белого дома сказал, что администрация полностью ожидает, что Хегсет станет мишенью следующего Конгресса, — и его это не беспокоит. Хегсет вырос в оценках Трампа, когда прошёл противоречивый процесс утверждения.

«Он отлично выполняет свою работу, — сказал Трамп журналистам в четверг. — Он превосходный воин. Я думаю, что он лучший в своей работе за многие-многие годы, и многие люди с нами согласны».

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл ответил на вопросы о будущем Хегсета, заявив, что Министерство обороны США «полностью сосредоточено на достижении мира посредством силы и обеспечении того, чтобы у наших военных было всё необходимое для успеха».

После формирования нового Конгресса контролируемая демократами Палата представителей, вероятно, примет резолюцию об импичменте — юридический эквивалент обвинительного заключения, — но рассмотрение в Сенате, вероятно, потерпит неудачу, поскольку требуется большинство в две трети присутствующих членов, пишет издание. Беннетт отметил маловероятность того, что достаточное число республиканцев проголосует за отстранение, «поэтому это будет ещё одним упражнением по отправке сигнала, а не фактическому избавлению от него».

Если импичмент не будет объявлен, Хегсет может столкнуться с пристальным вниманием в рамках расследований, которыми демократы угрожали в отношении подрядчиков оборонного сектора, получивших инвестиции от венчурной компании Дональда Трампа-младшего 1789 Capital, или долей акций, которые США приобрели в новых верфях и других контрактах.

Уходящий в отставку сенатор Том Тиллис от Северной Каролины назвал свой решающий голос при утверждении Хегсета в 2025 году «величайшим сожалением» в своей карьере. Председатель сенатского комитета по вооружённым силам Роджер Уикер, республиканец, также выразил разочарование отсутствием коммуникации со стороны ведомства по ключевым решениям.

Опрос Университета Куиннипиак, проведённый в прошлом месяце, показал, что лишь 32% зарегистрированных избирателей одобрили деятельность Хегсета на посту министра обороны, тогда как 57% её не одобрили. Среди независимых избирателей 65% не одобрили её, а 56% избирателей выразили незначительное доверие или вовсе не доверяют его военному руководству.

«Риск для Хегсета заключается в том, что его недоброжелатели, похоже, более разгневаны, чем его сторонники», — сказал Себ Райд, руководитель отдела исследований PF Global.

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