Голові Пентагону Гегсету загрожує імпічмент після проміжних виборів - ЗМІ

Очільник Пентагону Піт Гегсет зіткнеться із виснажливою боротьбою з членами Конгресу від обох партій, які сповнені рішучості притягнути його до відповідальності за війну з Іраном та інші проблеми після проміжних виборів у США наступного тижня. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Законодавці, від члена Палати представників Хакіма Джефріса до республіканця Тома Тілліса, ясно дали зрозуміти, що вони планують зосередити увагу на Гегсеті, прагнучи притягнути його до відповідальності за війну президента США Дональда Трампа з Іраном.

Ці погрози включають нову спробу імпічменту міністра оборони, очолювану представником-республіканцем Томасом Массі. Вони наголошують, що всі демократи та зростаюча кількість республіканців бачать у Гегсеті вразливого представника Трампа.

Гегсет був об'єктом пильної уваги членів обох партій із того дня, як Трамп висунув його кандидатуру. Його відносини з Конгресом лише погіршилися після агресивних слухань у Конгресі та звинувачень у тому, що він відмовився поділитися інформацією про вартість війни. Він також звільнив десятки генералів та адміралів практично без пояснень і оголосив, що вестиме пряму трансляцію страти через розстріл, перш ніж Трамп відхилив цей план.

Навіть республіканці розчаровані тим, що, за їхніми словами, Пентагон відмовляється давати їм відповіді з приводу непопулярної війни, яка призвела до зростання цін на пальне та сприяла прогнозам, що демократи можуть отримати контроль над обома палатами Конгресу.

"Піт Гегсет почав цю роботу без права на помилку, - сказала стратег Республіканської партії Ліза Камусо Міллер. - Гегсет прийшов із студії Fox News і ніколи не створював мережу контактів у Капітолії. У Вашингтоні відносини – це ваша страховка. Він її так і не купив".

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"У результаті цієї війни загинув 21 американський військовослужбовець, і понад 850 отримали поранення, - заявив сенатор-демократ Джек Рід, який очолить комітет Сенату з питань збройних сил, якщо демократи отримають контроль над палатою наступного року. - Трамп і Гегсет обійшлися американському народу у майже 50 мільярдів доларів військових витрат і завдали мільярдних збитків фінансовому благополуччю американців".

Член комітету з питань збройних сил Палати представників, республіканець Остін Скотт, виступив проти Гегсета після того, як той звільнив генерала Ренді Джорджа, який займав тоді посаду начальника штабу армії.

"Якщо наших топ-генералів усувають з посад без достатніх підстав за надання чесних і об'єктивних порад, що, як я завжди знав, завжди робив генерал Джордж, я боюся, що це матиме руйнівний вплив на інших офіцерів", — заявив він під час напружених слухань.

Массі, критик Трампа, який програв праймеріз після того, як президент підтримав його суперника, очолив зусилля щодо імпічменту Гегсета за ведення конфлікту проти Ірану без рішення Конгресу.

У середині вересня Массі вніс пропозицію про імпічмент Гегсета, яка передбачала голосування. Массі заявив, що знову внесе цю пропозицію, коли Палата представників відновить роботу після проміжних виборів, коли більше членів Республіканської партії можуть виявитися "кульгавими качками" і менше турбуватися про протидію Білого дому.

"Неминучими будуть спроби імпічменту, і Гегсет, ймовірно, найкращий варіант", - сказав Метт Беннетт, виконавчий віцепрезидент зі зв'язків з громадськістю в Third Way, центристському демократичному аналітичному центрі.

Джефріс був більш прямолінійним, заявивши на мітингу, що демократи "виженуть Піта Гегсета з міста", якщо отримають більшість. Гегсет ще більше розлютив демократів своєю кампанією щодо пониження на посаді сенатора Марка Келлі, відставного капітана ВМС та колишнього льотчика-винищувача, після того як він та інші законодавці-ветерани закликали офіцерів відмовлятися від незаконних наказів.

На користь Гегсета, пише видання, грає те, що він зберігає підтримку Трампа. Посадовець Білого дому сказав, що адміністрація повністю очікує, що Гегсет стане мішенню наступного Конгресу - і його це не турбує. Гегсет піднявся в оцінках Трампа, коли він пройшов суперечливий процес затвердження.

"Він чудово виконує свою роботу, - сказав Трамп журналістам у четвер. - Він чудовий воїн. Я думаю, що він найкращий у своїй роботі за багато-багато років, і багато людей погоджуються з нами".

Речник Пентагону Шон Парнелл відповів на запитання про майбутнє Гегсета, заявивши, що Міністерство оборони США "виключно зосереджене на мирі через силу та забезпеченні того, щоб наші військові мали все необхідне для успіху".

Після того, як новий Конгрес буде сформовано, контрольована демократами Палата представників, ймовірно, ухвалить клопотання про імпічмент — юридичний еквівалент обвинувального акту — але розгляд у Сенаті, ймовірно, зазнає невдачі, оскільки потрібна більшість у дві третини присутніх членів, пише видання. Беннетт зазначив малоймовірність того, що достатня кількість республіканців проголосує за усунення, "тому це буде ще однією вправою з надсилання повідомлення, а не фактичного позбавлення від нього".

Якщо не буде оголошено імпічмент, Гегсет може зіткнутися з ретельною увагою в межах розслідувань, якими демократи погрожували щодо підрядників оборонного сектору, які отримали інвестиції від венчурної компанії Дональда Трампа-молодшого 1789 Capital, або частки акцій, які США придбали в нових верфях та інших контрактах.

Сенатор Том Тілліс з Північної Кароліни, що йде у відставку, назвав свій вирішальний голос під час затвердження Гегсета у 2025 році "найбільшим жалем" у своїй кар'єрі. Голова комітету Сенату з питань збройних сил Роджер Вікер, республіканець, також висловив розчарування відсутністю комунікації з боку відомства щодо ключових рішень.

Опитування Університету Квініпіак минулого місяця показало, що лише 32% зареєстрованих виборців схвалили діяльність Гегсета на посаді міністра оборони, тоді як 57% не схвалили. Серед незалежних 65% не схвалили, а 56% виборців висловили незначну довіру або взагалі не довіряють його військовому керівництву.

"Ризик для Гегсета полягає в тому, що його недоброзичливці здаються більш розлюченими, ніж його прихильники", - сказав Себ Райд, керівник досліджень PF Global.

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