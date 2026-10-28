Війна з Іраном коштувала США вже $47,1 млрд - NYT

Для США вартість війни з Іраном станом на 16 жовтня зросла до 47,1 мільярда доларів, при цьому на бомби, ракети та інші боєприпаси припадає понад 60 відсотків видатків. Про це повідомив Пентагон Конгресу минулого тижня, пише УНН з посиланням на The New York Times.

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Навіть попри те, що президент США Дональд Трамп поки що утримується від поновлення великих бойових дій, Пентагон все одно поніс додаткові витрати обсягом близько 3,5 мільярда доларів за приблизно шість тижнів з моменту опублікування оцінок перед законодавцями минулого місяця.

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Ці цифри були останнім поглядом на несекретний розподіл витрат, понесених кожним із видів збройних сил, а також за конкретними категоріями, такими як пошкоджене або знищене озброєння.

В останніх оцінках витрат, наприклад, ВПС США витратили 7,6 мільярда доларів на оплату експлуатації десятків ескадрилей винищувачів і бомбардувальників. ВМС США витратили 1,5 мільярда доларів на розгортання більш як двох десятків бойових кораблів, включаючи кілька авіаносців. І утримання військ у регіоні коштувало армії 2,1 мільярда доларів. Загалом, за даними Центрального командування США, у цій військовій місії задіяно понад 50 000 військовослужбовців.

Представники Конгресу поділилися з The New York Times цими оцінками витрат після того, як вони були надані комітетам національної безпеки на Капітолійському пагорбі.

З початку війни 28 лютого американські військові витратили боєприпасів на 29 мільярдів доларів, виснаживши світові запаси деяких критично важливих видів зброї, таких як перехоплювачі для Patriot, та перенаправивши постачання з американських військових командувань США в Азії та Європі.

Пентагон витратив 6,1 мільярда доларів на заміну десятків пошкоджених або знищених бойових літаків та іншого озброєння та обладнання. Він витратив 645 мільйонів доларів на перекидання та підтримку кількох тисяч спецпризначенців у регіоні.

Інформація також розкрила витрати на інші важливі статті. За словами одного з членів Конгресу, військові витратили 24,5 мільйона доларів на "внутрішню медичну підтримку" американських військовослужбовців. Пентагон повідомляє, що у війні загинули 18 військовослужбовців і понад 860 отримали поранення.

За словами офіційної особи, Транспортне командування США витратило 92,2 мільйона доларів на переміщення вантажів та обладнання, а Кіберкомандування США - 14 мільйонів доларів на "операції з кіберпідтримки".

За словами представників Конгресу у вівторок, цифри відомства майже напевно занижені, на тлі того, як Пентагон визнав, що його оцінка не включає 1,5 мільярда доларів на пальне та інші витрати, які адміністрація Трампа попросила у додатковому запиті на фінансування війни.

У наданій Конгресу інформації також не було враховано витрат на ремонт або заміну американських військових об'єктів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок іранських атак, таких як база ВМС США у Манамі в Бахрейні. Пентагон дав зрозуміти, що може закрити їх або не відбудувати. Якщо військові чи приймаючі країни відновлять об'єкти, за словами представників Конгресу, витрати можуть становити десятки мільярдів доларів.

Тим часом голова Пентагону Піт Гегсет і адміністрація Трампа вимагають до 70 мільярдів доларів як екстрені військові витрати для покриття витрат на війну з Іраном, а також на закупівлю нової зброї та персоналу.

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