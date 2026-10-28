Війна з Іраном коштувала США вже $47,1 млрд - NYT

$45.600.0650.850.10
ukenru
07:20 • 2660 перегляди
В Олешках 30 годин триває режим тиші без жодного інциденту - Лубінець
Ексклюзив
06:45 • 9086 перегляди
Справу про медичну недбалість затягують: чи варто потерпілим звернутися до Європейського суду з прав людиниPhoto
Ексклюзив
06:30 • 10928 перегляди
Ахіллесова п'ята "Іскандерів": чому Сили оборони атакують каучукові заводиPhoto
05:58 • 10939 перегляди
Трамп заявив про значний прогрес у переговорах щодо України та анонсував зустріч із Зеленським і путінимVideo
05:48 • 11042 перегляди
Уночі на території рф було гучно, горіли заводи та лунали вибухи: куди прилетіло
04:16 • 15003 перегляди
росія планує вивозити зерно через базу в абхазії, де раніше хотіла ховати кораблі з "Калібрами"
03:16 • 16838 перегляди
Приватна ППО "Нової пошти" вже збиває російські "Шахеди"
02:36 • 16200 перегляди
Допомога Україні від союзників поза ЄС може скоротитися майже вп'ятеро у 2027 році - FT
01:56 • 15348 перегляди
путін півтори години розповідав про історію слов'ян замість обговорення припинення вогню в Україні
28 жовтня, 01:16 • 15251 перегляди
Енергетичне перемир'я та угоди Трампа допомогли росії наростити переробку нафти на 25%
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+8°
2.5м/с
80%
758мм
Популярнi новини
Зірка серіалу "Річер" розлучається з дружиною після 20 років спільного життя27 жовтня, 22:05 • 21020 перегляди
Сара Мішель Геллар показала 14-річного сина, який став неймовірно схожим на свого знаменитого батька27 жовтня, 23:06 • 20626 перегляди
Леонардо Ді Капріо відмовився від ролі за 20 мільйонів доларів, яка згодом дісталася Крістіану Бейлу28 жовтня, 00:05 • 21648 перегляди
У США літак зі 150 людьми повернувся до аеропорту через повідомлення про викрадення від пасажира28 жовтня, 01:06 • 21215 перегляди
34-річну співачку Демі Ловато терміново госпіталізували до лікарні02:05 • 19623 перегляди
Публікації
Справу про медичну недбалість затягують: чи варто потерпілим звернутися до Європейського суду з прав людиниPhoto
Ексклюзив
06:45 • 9090 перегляди
Ахіллесова п'ята "Іскандерів": чому Сили оборони атакують каучукові заводиPhoto
Ексклюзив
06:30 • 10929 перегляди
Мем вийшов з-під контролю: у Китаї образилися на Мбаппе через жарти про Мао Цзедуна PhotoVideo27 жовтня, 17:37 • 38841 перегляди
Альтернативи Південному мосту немає: військовий експерт попередив про транспортний колапс у Києві
Ексклюзив
27 жовтня, 16:16 • 40626 перегляди
Чи є межа затягуванню: справу про медичну недбалість лікарів Odrex можуть закрити через сплив строків давності
Ексклюзив
27 жовтня, 14:53 • 37275 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Мао Цзедун
Володимир Зеленський
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Китай
Норвегія
Реклама
УНН Lite
Реакція на Мбаппе в Китаї спонукала до попередження знаменитостей06:33 • 4080 перегляди
У Південній Африці вчені виявили сліди використання тваринного білка людьми 60 тисяч років тому04:05 • 10582 перегляди
Дженніфер Лоуренс розповіла, як чоловік пригрозив виселити її в готель через неприємний запах03:05 • 11990 перегляди
34-річну співачку Демі Ловато терміново госпіталізували до лікарні02:05 • 19792 перегляди
У США літак зі 150 людьми повернувся до аеропорту через повідомлення про викрадення від пасажира28 жовтня, 01:06 • 21385 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Фільм
Ракетна система С-400

Війна з Іраном коштувала США вже $47,1 млрд - NYT

Київ • УНН

 • 184 перегляди

Витрати США на війну з Іраном сягнули 47,1 млрд доларів, понад 60% припало на боєприпаси. Пентагон просить ще до 70 млрд.

Війна з Іраном коштувала США вже $47,1 млрд - NYT

Для США вартість війни з Іраном станом на 16 жовтня зросла до 47,1 мільярда доларів, при цьому на бомби, ракети та інші боєприпаси припадає понад 60 відсотків видатків. Про це повідомив Пентагон Конгресу минулого тижня, пише УНН з посиланням на The New York Times.

Деталі

Навіть попри те, що президент США Дональд Трамп поки що утримується від поновлення великих бойових дій, Пентагон все одно поніс додаткові витрати обсягом близько 3,5 мільярда доларів за приблизно шість тижнів з моменту опублікування оцінок перед законодавцями минулого місяця.

США попередили союзників про можливу масштабну військову операцію проти Ірану після виборів – WSJ28.10.26, 07:25 • 2116 переглядiв

Ці цифри були останнім поглядом на несекретний розподіл витрат, понесених кожним із видів збройних сил, а також за конкретними категоріями, такими як пошкоджене або знищене озброєння.

В останніх оцінках витрат, наприклад, ВПС США витратили 7,6 мільярда доларів на оплату експлуатації десятків ескадрилей винищувачів і бомбардувальників. ВМС США витратили 1,5 мільярда доларів на розгортання більш як двох десятків бойових кораблів, включаючи кілька авіаносців. І утримання військ у регіоні коштувало армії 2,1 мільярда доларів. Загалом, за даними Центрального командування США, у цій військовій місії задіяно понад 50 000 військовослужбовців.

Представники Конгресу поділилися з The New York Times цими оцінками витрат після того, як вони були надані комітетам національної безпеки на Капітолійському пагорбі.

З початку війни 28 лютого американські військові витратили боєприпасів на 29 мільярдів доларів, виснаживши світові запаси деяких критично важливих видів зброї, таких як перехоплювачі для Patriot, та перенаправивши постачання з американських військових командувань США в Азії та Європі.

Пентагон витратив 6,1 мільярда доларів на заміну десятків пошкоджених або знищених бойових літаків та іншого озброєння та обладнання. Він витратив 645 мільйонів доларів на перекидання та підтримку кількох тисяч спецпризначенців у регіоні.

Інформація також розкрила витрати на інші важливі статті. За словами одного з членів Конгресу, військові витратили 24,5 мільйона доларів на "внутрішню медичну підтримку" американських військовослужбовців. Пентагон повідомляє, що у війні загинули 18 військовослужбовців і понад 860 отримали поранення.

За словами офіційної особи, Транспортне командування США витратило 92,2 мільйона доларів на переміщення вантажів та обладнання, а Кіберкомандування США - 14 мільйонів доларів на "операції з кіберпідтримки".

За словами представників Конгресу у вівторок, цифри відомства майже напевно занижені, на тлі того, як Пентагон визнав, що його оцінка не включає 1,5 мільярда доларів на пальне та інші витрати, які адміністрація Трампа попросила у додатковому запиті на фінансування війни.

У наданій Конгресу інформації також не було враховано витрат на ремонт або заміну американських військових об'єктів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок іранських атак, таких як база ВМС США у Манамі в Бахрейні. Пентагон дав зрозуміти, що може закрити їх або не відбудувати. Якщо військові чи приймаючі країни відновлять об'єкти, за словами представників Конгресу, витрати можуть становити десятки мільярдів доларів.

Тим часом голова Пентагону Піт Гегсет і адміністрація Трампа вимагають до 70 мільярдів доларів як екстрені військові витрати для покриття витрат на війну з Іраном, а також на закупівлю нової зброї та персоналу.

Іран зберіг до 70% ракетного арсеналу попри заяви Трампа про "повний розгром" - NYT13.05.26, 09:00 • 3431 перегляд

Юлія Шрамко

Світ
Кібератака
Державний бюджет
Війна в Україні
Піт Гегсет
Повітряні сили США
Військово-морські сили США
Центральне Командування Збройних сил США
Пентагон
Конгрес США
НАТО
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Бахрейн
Сполучені Штати Америки
Іран