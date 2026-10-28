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Война с Ираном уже обошлась США в $47,1 млрд — NYT

Киев • УНН

 • 1832 просмотра

Расходы США на войну с Ираном достигли 47,1 млрд долларов, более 60% пришлось на боеприпасы. Пентагон просит еще до 70 млрд.

Война с Ираном уже обошлась США в $47,1 млрд — NYT

Для США стоимость войны с Ираном по состоянию на 16 октября выросла до 47,1 миллиарда долларов, при этом на бомбы, ракеты и другие боеприпасы приходится более 60 процентов расходов. Об этом Пентагон сообщил Конгрессу на прошлой неделе, пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Даже несмотря на то, что президент США Дональд Трамп пока воздерживается от возобновления крупных боевых действий, Пентагон все равно понес дополнительные расходы в размере около 3,5 миллиарда долларов примерно за шесть недель с момента публикации оценок перед законодателями в прошлом месяце.

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Эти цифры были последним представлением о несекретном распределении расходов, понесенных каждым из видов вооруженных сил, а также по конкретным категориям, таким как поврежденное или уничтоженное вооружение.

В последних оценках расходов, например, ВВС США потратили 7,6 миллиарда долларов на эксплуатацию десятков эскадрилий истребителей и бомбардировщиков. ВМС США потратили 1,5 миллиарда долларов на развертывание более двух десятков боевых кораблей, включая несколько авианосцев. А содержание войск в регионе обошлось армии в 2,1 миллиарда долларов. Всего, по данным Центрального командования США, в этой военной миссии задействовано более 50 000 военнослужащих.

Представители Конгресса поделились с The New York Times этими оценками расходов после того, как они были предоставлены комитетам по национальной безопасности на Капитолийском холме.

С начала войны 28 февраля американские военные израсходовали боеприпасы на 29 миллиардов долларов, истощив мировые запасы некоторых критически важных видов оружия, таких как перехватчики для Patriot, и перенаправив поставки из американских военных командований США в Азии и Европе.

Пентагон потратил 6,1 миллиарда долларов на замену десятков поврежденных или уничтоженных боевых самолетов, а также другого вооружения и оборудования. Он потратил 645 миллионов долларов на переброску и обеспечение нескольких тысяч военнослужащих спецназа в регионе.

Информация также раскрыла расходы на другие важные статьи. По словам одного из членов Конгресса, военные потратили 24,5 миллиона долларов на "внутреннюю медицинскую поддержку" американских военнослужащих. Пентагон сообщает, что в войне погибли 18 военнослужащих и более 860 получили ранения.

По словам официального лица, Транспортное командование США потратило 92,2 миллиона долларов на перемещение грузов и оборудования, а Киберкомандование США — 14 миллионов долларов на "операции по киберподдержке".

По словам представителей Конгресса во вторник, цифры ведомства почти наверняка занижены на фоне того, что Пентагон признал: его оценка не включает 1,5 миллиарда долларов на топливо и другие расходы, которые администрация Трампа запросила в дополнительном запросе на финансирование войны.

В предоставленной Конгрессу информации также не были учтены расходы на ремонт или замену американских военных объектов, поврежденных или разрушенных в результате иранских атак, таких как база ВМС США в Манаме, Бахрейн. Пентагон дал понять, что может закрыть их или не восстанавливать. Если военные или принимающие страны восстановят объекты, то, по словам представителей Конгресса, расходы могут составить десятки миллиардов долларов.

Тем временем глава Пентагона Пит Хегсет и администрация Трампа требуют до 70 миллиардов долларов в качестве чрезвычайных военных расходов для покрытия затрат на войну с Ираном, а также на закупку нового оружия и наем персонала.

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Юлия Шрамко

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