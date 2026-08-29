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Хегсет опроверг сообщения СМИ о возможном участии в выборах президента США в 2028 году

Киев • УНН

 • 360 просмотра

NBC News сообщило о возможных президентских амбициях Пита Хегсета. Министр назвал эти данные ложью и опроверг планы баллотироваться.

Хегсет опроверг сообщения СМИ о возможном участии в выборах президента США в 2028 году

Министр обороны США Пит Хегсет в течение последних нескольких месяцев обсуждал с близкими и знакомыми возможность баллотироваться в президенты США в 2028 году. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на двух осведомленных собеседников, пишет УНН.

Подробности

По данным источников, идею возможной президентской кампании обсуждали как сам Хегсет, так и его жена Дженнифер. Они якобы считают, что министр обладает рядом качеств, которые помогли Дональду Трампу завоевать популярность среди сторонников движения MAGA.

Собеседники NBC News утверждают, что сторонникам Трампа могут импонировать жесткость Хегсета, его конфронтационный стиль и консервативная позиция по социальным вопросам.

Поездка в Айову усилила слухи

Дополнительные предположения относительно политических амбиций Хегсета появились после его поездки в Айову в августе. Там он принял участие в мероприятии в поддержку республиканского конгрессмена Зака Нанна.

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Айова традиционно играет важную роль в президентских кампаниях в США, поскольку долгое время именно там проходили первые республиканские кокусы в процессе определения кандидата от партии.

В то же время после публикации материала NBC News Хегсет категорически опроверг информацию о своих президентских планах.

100% неправда. Мы сказали об этом NBC, но они просто лгут, ссылаясь на анонимные «источники»

— заявил он.

Таким образом, официально Хегсет не объявлял о намерении участвовать в президентских выборах 2028 года. Сообщения о возможной кампании в настоящее время основываются на информации анонимных источников американских СМИ.

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Степан Гафтко

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