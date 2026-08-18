Рейтинг одобрения Трампа упал до самого низкого уровня за время его президентства

Уровень одобрения деятельности президента США Дональда Трампа упал до 33%, что является самым низким показателем за время его нынешнего президентского срока. Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos, пишет УНН.

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64% опрошенных заявили, что не одобряют работу Трампа в Белом доме. По сравнению с предыдущим опросом, завершившимся в начале августа, уровень одобрения президента снизился с 35%.

Текущий показатель также соответствует самому низкому уровню, зафиксированному во время первого президентского срока Трампа, — 33% в декабре 2017 года.

Американцы опасаются затяжной войны с Ираном

Падение рейтинга происходит на фоне войны США с Ираном и роста цен на бензин. Около 80% американцев считают, что участие США в конфликте продлится в течение длительного периода. Среди демократов такого мнения придерживаются 87%, среди республиканцев — 71%.

Лишь 16% респондентов считают, что конфликт завершится в течение нескольких недель. При этом лишь около 20% американцев считают, что война с Ираном стоит связанных с ней затрат.

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Трамп во время предвыборной кампании обещал контролировать инфляцию и избегать затяжных войн. В то же время в пятницу на митинге в Гарден-Сити, штат Нью-Йорк, он заявил, что американцам следует согласиться с несколько более высокими ценами на бензин ради недопущения получения Ираном ядерного оружия.

На фоне войны и экономических проблем республиканцы также теряют позиции в вопросах экономической политики. 38% избирателей считают демократов более способными управлять экономикой, тогда как 35% отдают предпочтение республиканцам.

В сфере иммиграции республиканцы всё ещё имеют преимущество, однако оно сократилось до двух процентных пунктов: 40% опрошенных считают их политику лучшей против 38% у демократов. В январе 2025 года преимущество республиканцев по этому показателю составляло 26 пунктов.

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