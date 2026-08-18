Рейтинг схвалення Трампа впав до найнижчого рівня за час його президентства

Рівень схвалення діяльності президента США Дональда Трампа впав до 33%, що є найнижчим показником за час його нинішнього президентського терміну. Про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos, пише УНН.

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64% опитаних заявили, що не схвалюють роботу Трампа в Білому домі. Порівняно з попереднім опитуванням, яке завершилося на початку серпня, рівень схвалення президента знизився з 35%.

Поточний показник також відповідає найнижчому рівню, зафіксованому під час першого президентського терміну Трампа – 33% у грудні 2017 року.

Американці побоюються затяжної війни з Іраном

Падіння рейтингу відбувається на тлі війни США з Іраном та зростання цін на бензин. Близько 80% американців вважають, що участь США в конфлікті триватиме протягом тривалого періоду. Серед демократів такої думки дотримуються 87%, серед республіканців – 71%.

Лише 16% респондентів вважають, що конфлікт завершиться протягом кількох тижнів. При цьому лише близько 20% американців вважають, що війна з Іраном варта пов’язаних із нею витрат.

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Трамп під час передвиборчої кампанії обіцяв контролювати інфляцію та уникати тривалих воєн. Водночас у п’ятницю на мітингу в Гарден-Сіті, штат Нью-Йорк, він заявив, що американцям варто погодитися з дещо вищими цінами на бензин заради недопущення отримання Іраном ядерної зброї.

На тлі війни та економічних проблем республіканці також втрачають позиції щодо економічної політики. 38% виборців вважають демократів більш здатними керувати економікою, тоді як 35% віддають перевагу республіканцям.

У сфері імміграції республіканці все ще мають перевагу, однак вона скоротилася до двох відсоткових пунктів: 40% опитаних вважають їхню політику кращою проти 38% для демократів. У січні 2025 року перевага республіканців за цим показником становила 26 пунктів.

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