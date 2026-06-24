Лишь четверть американцев считают войну с Ираном оправданной – опрос Reuters/Ipsos
Киев • УНН
Опрос Reuters/Ipsos показал, что лишь 24% американцев считают войну с Ираном стоящей затрат. Рейтинг одобрения Трампа упал до 34%, что является самым низким показателем его второго срока.
Лишь 24% американцев считают, что война США с Ираном стоила понесённых затрат, тогда как половина опрошенных придерживается противоположного мнения. Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos, пишет УНН.
Детали
Исследование также показало снижение рейтинга одобрения президента США Дональда Трампа до 34%. Это самый низкий показатель его второго президентского срока, который ранее фиксировался в апреле.
Большинство респондентов скептически оценивают перспективы мира после подписания соглашения между Вашингтоном и Тегераном. В частности, 63% опрошенных считают маловероятным, что договорённости приведут к длительному миру между двумя странами.
Кроме того, лишь 23% американцев убеждены, что после войны США оказались в более сильной позиции по отношению к Ирану, тогда как 35% считают, что позиции Вашингтона, наоборот, ухудшились.
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