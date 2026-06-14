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The New York Times

Трамп теряет поддержку рабочего класса в вопросах экономики

Киев • УНН

 • 1312 просмотра

Белые избиратели без высшего образования массово разочаровались в экономике Трампа. Уровень одобрения среди ключевого электората упал до 33-47 процентов.

Трамп теряет поддержку рабочего класса в вопросах экономики

Белые избиратели без высшего образования, которые долгое время были основой политической коалиции президента США Дональда Трампа, все чаще негативно оценивают его экономическую политику. Об этом свидетельствует обзор опросов, сообщает The New York Times, передает УНН.

Детали

По данным The New York Times, во время промежуточных выборов 2018 года республиканцы потеряли более трех десятков мест в Палате представителей из-за непопулярности Дональда Трампа.

Но даже в поражении республиканцы так и не потерпели полного краха в том году — партия фактически одержала победу в Сенате, — поскольку белые избиратели из рабочего класса в основном сохранили веру в экономические знания господина Трампа. Сегодня этот некогда глубокий резервуар доброй воли в значительной степени испарился

— пишет издание.

Согласно опросу, белые избиратели без высшего образования впервые серьезно сомневаются в том, как президент управляет экономикой.

Если во время первых промежуточных выборов они одобряли его работу в экономической сфере с преимуществом в 30 и более процентных пунктов, то теперь, согласно недавним опросам, уровень неодобрения составляет от 14 до более 30 пунктов.

По информации издания, снижение поддержки экономической политики Дональда Трампа наблюдается почти среди всех групп избирателей. Наиболее заметным оно стало именно среди его традиционных сторонников.

Опросы сейчас регулярно показывают, что большинство белых избирателей, не окончивших колледж, больше не одобряют действия господина Трампа в отношении экономики. Примерами его низких рейтингов являются опросы Fox News (33 процента одобрения), CBS News (39 процентов), NPR/PBS/Marist (40 процентов), CNN (43 процента) и The New York Times/Siena College (47 процентов). Иными словами, он потерял доверие своих самых преданных сторонников в самом актуальном вопросе года

— пишет издание.

Встреча Трампа и Зеленского на G7 не запланирована — The Guardian14.06.26, 08:36 • 2286 просмотров

Алла Киосак

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