Встреча Трампа и Зеленского на G7 не запланирована — The Guardian

На следующей неделе президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский примут участие в саммите G7. В то же время отдельная двусторонняя встреча между лидерами на данный момент не запланирована. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

По данным представителя Белого дома, во время саммита G7 президент США Дональд Трамп намерен провести ряд двусторонних встреч, в частности с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также лидерами Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и Индии. В то же время переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в графике американского лидера на данный момент не предусмотрены. Эту информацию подтвердили и источники, вовлеченные в подготовку саммита.

Напомним

Украина готовится к открытию первого кластера переговоров с Европейским Союзом и участию в саммитах G7, ЕС и НАТО. Президент ожидает новых санкций против рф и усиления ПВО.

Также отмечается, что Трамп встретится с лидерами Ближнего Востока на саммите G7 во Франции. Стороны обсудят экономику, искусственный интеллект и цепочки поставок.