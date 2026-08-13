В Тернопольской области Volkswagen врезался в Peugeot - есть пострадавшие и погибшие, среди них ребёнок
Киев • УНН
Водитель автомобиля Volkswagen Golf выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Peugeot.
В четверг, 13 августа, на 28-м км автодороги М-09 Тернополь - Львов - Рава-Русская произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Патрульную полицию Украины.
Детали
Столкновение автомобилей произошло возле села Ярчовцы. В результате ДТП есть пострадавшие.
На месте работают все необходимые службы. Патрульные обеспечивают реверсивное движение
Позже в ГУНП Украины в Тернопольской области сообщили, что в результате ДТП погибли два человека.
По данным правоохранителей, водитель автомобиля Volkswagen Golf, двигаясь в направлении Тернополя, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Peugeot.
В Volkswagen находились четыре человека. В результате столкновения водитель и 14-летняя пассажирка погибли. Еще одну пассажирку с травмами госпитализировали. Водителя автомобиля "Peugeot Expert" и трех несовершеннолетних пассажиров доставили в больницы областного центра
Напомним
В селе Суховоля во Львовской области 68-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter, по результатам осмотра находившийся в состоянии опьянения, совершил наезд на 38-летнего военнослужащего, который погиб на месте.
Также УНН сообщал, что правоохранители направили в суд обвинительный акт по делу о смертельном ДТП, которое произошло в конце апреля недалеко от съезда с Дарницкого моста.
Кроме того, в Ровно произошло ДТП с участием скорой помощи, пострадал экипаж бригады экстренной медицинской помощи в составе трех человек