Вызовы и перспективы развития территорий — Зеленский встретился с представителями горных общин

Фото: www.president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями горных общин и обсудил вызовы и перспективы развития горных территорий. Речь идет о горных территориальных общинах Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой и Закарпатской областей, сообщает УНН со ссылкой на сообщение Зеленского в соцсетях.

Детали

В режиме видеоконференции также выступили Премьер-министр Украины Сергей Корецкий, министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Николай Калашник, министр финансов Сергей Марченко, министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко, министр образования и науки Андрей Бутенко, министр здравоохранения Виктор Ляшко, министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Благодарен каждой общине, которая приняла украинский бизнес и людей, поддерживает экономику и помогает фронту. Также обсудили важные на местах вопросы: налогообложение лесного хозяйства и туристический сбор, развитие и финансирование дорог, обеспечение общин необходимым транспортом и доступность школьного образования — говорится в сообщении Зеленского.

Также президент заявил, что поручил Премьер-министру, министрам финансов, развития общин и инфраструктуры разобраться с общинами в вопросах возможностей местных бюджетов и провести логистический аудит. По его словам, это необходимо, чтобы государственные услуги и учреждения были доступны "каждому человеку в Украине, в частности в отдаленных горных регионах".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость сохранения доступности общежитий для студентов, а также анонсировал расширение программы "єОселя" и новые гранты для молодежи.