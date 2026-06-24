У Трампа и США в основном негативные отзывы в мире по новому опросу Pew: как оценивают его действия по войне в Украине

В мире в подавляющем большинстве негативное отношение к президенту США Дональду Трампу, и все меньше людей считают США надежным партнером, показал новый опрос, проведенный исследовательским центром Pew Research Center, пишет УНН со ссылкой на The Hill.

Детали

Среди более 42 000 респондентов в 36 странах примерно две трети выразили недоверие к лидерству Трампа в мировых делах.

Опрос проводился с 8 февраля по 13 мая, преимущественно во время войны США и Израиля против Ирана. Война вызвала глобальное осуждение, одновременно перевернув мировую экономику.

Исследователи также опросили респондентов относительно самой противоречивой глобальной политики Трампа за последние полтора года. Эта политика включает значительное сокращение иностранной помощи США; введение пошлин; его жесткие иммиграционные действия и депортации; захват бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро; его действия в войне россии против Украины; угрозы президента США захватить Гренландию; и конфликт между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

"Мы на самом деле наблюдали некоторые большие сдвиги в прошлом году после того, как Трамп вступил в должность, но данные этого года показывают, что в большинстве стран, которые мы также опрашивали в прошлом году, наблюдается еще большее снижение", – сказал Ричард Вайк, директор по исследованию глобальных настроений в Pew.

Доверие к Трампу снизилось с прошлого года в 16 из 24 стран, как выявил Pew, и ни одна из опрошенных стран не показала роста положительного отношения к президенту США. Лишь 23 процента респондентов заявили, что они уверены в том, что Трамп делает правильные вещи в мировых делах.

Респонденты больше доверяют президенту Франции Эммануэлю Макрону (43 процента), Президенту Украины Владимиру Зеленскому (35 процентов), главе Китая Си Цзиньпину (34 процента) и главе кремля владимиру путину (31 процент). Лишь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вызвал меньшее доверие, чем Трамп, на уровне 18 процентов.

Трамп, как указали в Pew, получает в основном плохие оценки за то, как он решал ключевые вопросы внешней политики, включая пошлины, Газу, Иран, Гренландию и войну между россией и Украиной.

"Трамп получает низкие оценки в Европе за то, как он справляется с Гренландией и войной между россией и Украиной", - отметили в исследовательском центре.

Опросы не проводились в россии или Китае. Некоторые из самых низких оценок были получены преимущественно мусульманским населением, включая малайзийцев, пакистанцев, турок и палестинцев на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. Pew отмечает, что не имел возможности опросить палестинцев в секторе Газа.

В Турции и среди палестинцев на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме зафиксировали самый низкий уровень доверия к Трампу – 6% и 4% соответственно. В Турции, которая является союзником НАТО, лишь 13% имели одобрительное отношение к США, тогда как только 9% палестинских респондентов на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме имели одобрительное отношение к США.

Опрос проводится на фоне проведения в США Чемпионата мира по футболу, где некоторые иностранные посетители поделились положительным опытом своих поездок и удивились теплому приему в американских городах.

Непонятно, сколько иностранцев посетило США, но есть предварительные признаки того, что эти цифры ниже прогнозов администрации Трампа и ФИФА, которые ожидали от 6 до 10 миллионов участников.

Хотя Pew не опрашивал респондентов относительно их отношения к проведению Чемпионата мира по футболу в США, Вайк сказал, что другие опросы показали, что люди, которые имеют больший контакт с США, имеют друзей или семью в стране или посещали США, в целом имеют более позитивное отношение.

"Люди довольно часто различают то, как они относятся к культуре страны, и то, как они относятся к ее политике и так далее", – сказал он.

"Вполне возможно, что по-разному [Чемпионат мира] может положительно повлиять на то, как люди воспринимают США", - добавил исследователь.

В последних данных Вайк сказал, что одной из вещей, которая его поразила, были "огромные сдвиги" в отношении вопроса надежности США. Во многих странах наблюдался 20-балльный рост негативных взглядов на США по сравнению с тем, когда этот вопрос был поставлен в 2022 году.

Вайк привел в качестве примера Швецию, которая вступила в НАТО в 2022 году после полномасштабного вторжения россии в Украину. В то время 83 процента шведов заявили, что считают США надежным партнером. Сегодня этот показатель снизился до 31 процента.

В опросе отмечается, что отношение к Трампу во Франции, Германии, Испании и Великобритании примерно равно или несколько выше, чем рейтинги, полученные президентом США Джорджем Бушем-младшим в конце его второго срока.

В опросе были некоторые исключения: семь опрошенных стран зафиксировали большинство с положительным отношением к США - в Венгрии, на Филиппинах, в Гане, Нигерии, Кении и Колумбии.

В Израиле 81 процент респондентов положительно относятся к США, а 66 процентов респондентов заявили, что уверены, что Трамп поступает правильно в мировых делах.

Вайк сказал, что Трамп получает лучшие рейтинги среди европейцев, идеологически правых и популистских правых взглядов, но даже эти цифры снижаются. В Венгрии среди членов партии "Фидес" бывшего премьер-министра Виктора Орбана 78 процентов уверены, что Трамп поступит правильно в мировых делах, но это меньше, чем 88 процентов предыдущего года.

В Италии все больше респондентов из правых партий "Лига" и "Братья Италии" не уверены, что Трамп поступит правильно. Опрос проводился до того, как премьер-министр Италии Джорджа Мелони, глава "Братьев Италии", ответила Трампу и сказала, что он выдумал историю о том, как она умоляла о фото на саммите "Группы семи" во Франции.

Трамп заявил, что Мелони "умоляла" о совместном фото на саммите G7. Премьер Италии назвала это "полностью выдуманным"

"Стоит отметить, что даже среди правых популистов его рейтинги обычно не слишком позитивные или что-то подобное, но он получает лучшие рейтинги среди людей, которые принадлежат к популистским правым взглядам в Европе, и даже среди них он немного снижается", – сказал Вайк.

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