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Трамп заявил, что Мелони "умоляла" о совместном фото на саммите G7. Премьер-министр Италии назвала это "полностью выдуманным"

Киев • УНН

 • 560 просмотра

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала полностью выдуманными слова Трампа о том, что она умоляла его сфотографироваться. Министр иностранных дел Италии отменил визит в США из-за оскорбительных комментариев.

Трамп заявил, что Мелони "умоляла" о совместном фото на саммите G7. Премьер-министр Италии назвала это "полностью выдуманным"

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обвинила своего бывшего близкого союзника президента США Дональда Трампа в выдумке истории о ней в пятницу, после того как президент США заявил итальянскому телеканалу, что она "умоляла" его сфотографироваться с ней на саммите G7, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Мелони сказала, что она "поражена" его комментариями, которые были "полностью вымышленными". Она также упрекнула его за то, что он действует с гораздо большим уважением к врагам Запада, чем к старым, устоявшимся союзникам.

Подчеркивая, насколько комментарии Трампа разозлили правительство Мелони, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни объявил, что отменяет запланированный визит в США на следующей неделе, указывает издание.

Последний обмен репликами знаменует резкое ухудшение отношений, которое произошло всего через несколько дней после того, как на саммите G7 появились признаки того, что двум лидерам правого толка удалось стабилизировать ранее напряженные отношения после напряженности в этом году из-за войны против Ирана, пишет издание.

Видео с мероприятия во Франции показывает Мелони и Трампа, которые глубоко погружены в разговор, сидя рядом на небольшом диване, но лидер США предположил, что просто потакал ей, разговаривая с ней.

"Она, должно быть, рада, что я с ней поговорил. Мне не нужно было с ней разговаривать", – цитирует Трампа телеканал La7 в коротком интервью после того, как он сам спросил журналистку о премьер-министре Италии.

"Она умоляла меня сфотографироваться с ней. Она так сильно хотела сфотографироваться со мной. Я бы не сделал этого, но мне было ее жаль", – сказал Трамп, согласно переводу La7.

Канал не опубликовал оригинальное аудио, только дублированную версию.

Мелони ответила: "Заявления Дональда Трампа полностью вымышлены. Я, честно говоря, поражена. Я не знаю, почему президент Соединенных Штатов ведет себя так со своими союзниками: к тому же, это не в первый раз".

"Я могу лишь сказать, что разочаровывает то, что он не проявляет такой же решимости к врагам Запада и Соединенных Штатов, к лидерам которых он вместо этого относится с гораздо большей снисходительностью", – сказала она, добавив: "Есть одно, что он должен помнить: ни я, ни Италия никогда не умоляем".

Объявляя об отмене своей запланированной поездки в США, министр иностранных дел Таяни заявил в X: "Серьезные и оскорбительные слова президента Трампа в адрес премьер-министра Джорджи Мелони оскорбляют всю Италию".

Один из ближайших политических союзников Мелони, который обычно избегает внимания СМИ, раскритиковал Трампа тоном, который ранее был бы немыслим, указывает издание.

"Непонятно, намеренно или некомпетентно (Трамп) разрушает исторические отношения между Соединенными Штатами и Европой", – заявил Джованбаттиста Фаццолари, заместитель премьер-министра.

"Своими неуместными вспышками гнева ему удалось совершить нелегкий подвиг – сделать Соединенные Штаты непопулярными на всем европейском континенте, нанеся ущерб не только Европе, но и, прежде всего, Соединенным Штатам", – добавил он.

Мелони когда-то была активным сторонником Трампа и была единственным европейским лидером, который присутствовал на его инаугурации в 2025 году.

Однако в этом году она раскритиковала его за то, что он набросился на Папу Льва II из-за его осуждения иранского конфликта. Это, в свою очередь, вызвало резкую критику со стороны президента США, который обвинил ее в недостатке мужества, пишет издание.

Мелони выступила против планов Трампа вывести американские войска из Италии04.05.26, 18:14 • 3853 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Джорджия Мелони
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Reuters
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