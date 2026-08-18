Произошло 192 боевых столкновения, враг запустил более 7 тыс. дронов — Генштаб о ситуации на фронте
Киев • УНН
В течение суток на фронте произошло 192 боевых столкновения, враг выпустил более 7 тысяч дронов и 213 управляемых авиабомб. Наиболее активные бои продолжались на Покровском, Константиновском и Славянском направлениях.
Всего с начала этих суток на фронте произошло 192 боевых столкновения. Враг запустил более 7 тыс. дронов и сбросил 213 управляемых авиационных бомб, активно действует на Покровском, Константиновском и Славянском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Агрессор нанес 64 авиационных удара с применением 213 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 7033 дрона-камикадзе и осуществил 2263 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло восемь боевых столкновений, враг осуществил 47 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, два из них – с применением РСЗО.
В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений в направлении населенных пунктов Избицкое и Довжанка. Одно из этих штурмовых действий – продолжается.
На Купянском направлении враг осуществил одну атаку в направлении Новоосиново.
Две попытки захватчиков продвинуться отражали на Лиманском направлении в направлении населенного пункта Лиман.
На Славянском направлении Силы обороны остановили 10 попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Резниковка, Кривая Лука, Закитное и в направлении Рай-Александровки и Николаевки. Одно боевое столкновение до сих пор продолжается.
На Краматорском направлении российские захватчики осуществляли одно штурмовое действие в направлении Ижевки.
На Константиновском направлении Силы обороны отражали 12 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Новоселовка, Софиевка и в направлении населенных пунктов Долгая Балка и Степановка. Одно боевое столкновение продолжается.
Шестнадцать атак осуществил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Удачное, Новоалександровка и в направлении населенных пунктов Белицкое, Новый Донбасс, Шевченко, Сергеевка, Васильевка, Мирное. Четыре боевых столкновения до сих пор продолжаются.
По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 38 оккупантов, 20 - ранены; уничтожены шесть единиц автомобильной техники, три артиллерийские системы, один склад ГСМ и 29 укрытий личного состава противника. Повреждены четыре единицы автомобильной техники, орудие, две единицы специальных средств, пять пунктов управления БпЛА, а также 111 укрытий личного состава противника. Уничтожены или подавлены 336 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
На Александровском направлении враг осуществил атаку в направлении Нового Запорожья.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отражали 11 вражеских атак в направлении населенных пунктов Новоселовка, Ровное, Доброполье, Железнодорожное, Лесное и Чаривное. Одна из этих атак еще продолжается.
На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Плавней.
На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.
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