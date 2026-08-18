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Произошло 192 боевых столкновения, враг запустил более 7 тыс. дронов — Генштаб о ситуации на фронте

Киев • УНН

 • 928 просмотра

В течение суток на фронте произошло 192 боевых столкновения, враг выпустил более 7 тысяч дронов и 213 управляемых авиабомб. Наиболее активные бои продолжались на Покровском, Константиновском и Славянском направлениях.

Произошло 192 боевых столкновения, враг запустил более 7 тыс. дронов — Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала этих суток на фронте произошло 192 боевых столкновения. Враг запустил более 7 тыс. дронов и сбросил 213 управляемых авиационных бомб, активно действует на Покровском, Константиновском и Славянском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Агрессор нанес 64 авиационных удара с применением 213 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 7033 дрона-камикадзе и осуществил 2263 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло восемь боевых столкновений, враг осуществил 47 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, два из них – с применением РСЗО. 

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений в направлении населенных пунктов Избицкое и Довжанка. Одно из этих штурмовых действий – продолжается.

На Купянском направлении враг осуществил одну атаку в направлении Новоосиново. 

Две попытки захватчиков продвинуться отражали на Лиманском направлении в направлении населенного пункта Лиман. 

На Славянском направлении Силы обороны остановили 10 попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Резниковка, Кривая Лука, Закитное и в направлении Рай-Александровки и Николаевки. Одно боевое столкновение до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении российские захватчики осуществляли одно штурмовое действие в направлении Ижевки.

На Константиновском направлении Силы обороны отражали 12 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Новоселовка, Софиевка и в направлении населенных пунктов Долгая Балка и Степановка. Одно боевое столкновение продолжается.

Шестнадцать атак осуществил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Удачное, Новоалександровка и в направлении населенных пунктов Белицкое, Новый Донбасс, Шевченко, Сергеевка, Васильевка, Мирное. Четыре боевых столкновения до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 38 оккупантов, 20 - ранены; уничтожены шесть единиц автомобильной техники, три артиллерийские системы,  один склад ГСМ и 29 укрытий личного состава противника. Повреждены четыре единицы автомобильной техники, орудие, две единицы специальных средств, пять пунктов управления БпЛА, а также 111 укрытий личного состава противника. Уничтожены или подавлены 336 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг осуществил атаку в направлении Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отражали 11 вражеских атак в направлении населенных пунктов Новоселовка, Ровное, Доброполье, Железнодорожное, Лесное и Чаривное. Одна из этих атак еще продолжается.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Плавней.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Россия за сутки потеряла более 1200 военнослужащих и 540 единиц техники18.08.26, 07:11 • 3352 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине