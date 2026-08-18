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Відбулося 192 бойових зіткнення, ворог запустив понад 7 тис. дронів - Генштаб про ситуацію на фронті

Київ • УНН

 • 4986 перегляди

Протягом доби на фронті сталося 192 бойових зіткнення, ворог випустив понад 7 тисяч дронів та 213 керованих авіабомб. Найактивніші бої тривали на Покровському, Костянтинівському та Слов'янському напрямках.

Відбулося 192 бойових зіткнення, ворог запустив понад 7 тис. дронів - Генштаб про ситуацію на фронті

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 192 бойових зіткнення. Ворог запустив понад 7 тис. дронів та скинув 213 керованих авіаційних бомб, активно діє на Покровському, Костянтинівському та Слов’янському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Агресор здійснив 64 авіаційні удари із застосуванням 213 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 7033 дрони-камікадзе та здійснив 2263 обстріли позицій наших військ та населених пунктів 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби відбулося вісім боєзіткнень, ворог здійснив 47 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, два з них – із застосовуванням РСЗВ. 

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Ізбицьке та Довжанка. Одна з цих штурмових дій – триває.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив одну атаку у бік Новоосинового. 

Дві спроби загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку у бік населеного пункту Лиман. 

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 10 спроб загарбників йти вперед у районах населених пунктів Різниківка, Крива Лука, Закітне та в бік Рай-Олександрівки й Миколаївки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснювали одну штурмову дію в бік Іжевки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 12 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Новоселівка, Софіївка та у бік населених пунктів Довга Балка та Степанівка. Одне боєзіткнення триває.

Шістнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Удачне, Новоолександрівка та в бік населених пунктів Білицьке, Новий Донбас, Шевченко, Сергіївка, Василівка, Мирне. Чотири боєзіткнення досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 38 окупантів, 20 - поранено; знищено шість одиниць автомобільної техніки, три артилерійські системи,  один склад ПММ та 29 укриттів особового складу противника. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, гармату, дві одиниці спеціальних засобів, п’ять пунктів управління БпЛА, а також 111 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 336 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив атаку у бік Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали 11 ворожих атак у бік населених пунктів Новоселівка, Рівне, Добропілля, Залізничне, Лісне та Чарівне. Одна з цих атак іще триває.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у районі Плавнів.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося, резюмували у Генштабі.

росія за добу втратила понад 1200 військових і 540 одиниць техніки18.08.26, 07:11 • 3478 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні