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Техніка
The Washington Post

росія за добу втратила понад 1200 військових і 540 одиниць техніки

Київ • УНН

 • 536 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив, що за минулу добу російська армія втратила близько 1210 військових та 548 одиниць озброєння. Знищено 2 танки, 55 артилерійських систем та 1962 БПЛА.

росія за добу втратила понад 1200 військових і 540 одиниць техніки

За минулу добу російська армія втратила близько 1 210 військових, а також 548 одиниць озброєння та військової техніки. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу, станом на 18 серпня загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1 469 970 осіб.

За добу знищено 2 російські танки, 7 бойових броньованих машин, 55 артилерійських систем, 3 РСЗВ та 5 засобів протиповітряної оборони.

Також українські військові знищили 1 962 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 19 наземних робототехнічних комплексів, 443 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 7 одиниць спеціальної техніки.

Загалом від 24 лютого 2022 року російська армія втратила 12 274 танки, 25 162 бойові броньовані машини, 48 155 артилерійських систем, 2 040 РСЗВ, 1 577 засобів ППО, 439 літаків і 354 гелікоптери.

Крім того, знищено 467 459 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 5 010 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів, 2 підводні човни, 135 891 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн, а також 4 547 одиниць спеціальної техніки. У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.

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Степан Гафтко

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