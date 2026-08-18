росія за добу втратила понад 1200 військових і 540 одиниць техніки

За минулу добу російська армія втратила близько 1 210 військових, а також 548 одиниць озброєння та військової техніки. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

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За даними Генштабу, станом на 18 серпня загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1 469 970 осіб.

За добу знищено 2 російські танки, 7 бойових броньованих машин, 55 артилерійських систем, 3 РСЗВ та 5 засобів протиповітряної оборони.

Також українські військові знищили 1 962 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 19 наземних робототехнічних комплексів, 443 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 7 одиниць спеціальної техніки.

Загалом від 24 лютого 2022 року російська армія втратила 12 274 танки, 25 162 бойові броньовані машини, 48 155 артилерійських систем, 2 040 РСЗВ, 1 577 засобів ППО, 439 літаків і 354 гелікоптери.

Крім того, знищено 467 459 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 5 010 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів, 2 підводні човни, 135 891 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн, а також 4 547 одиниць спеціальної техніки. У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.

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