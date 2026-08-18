У росії на картах "Яндекса" замаскували ракетні комплекси "Бал", замінивши їх на ліс

У росії на супутникових картах "Яндекса" замаскували позиції берегових ракетних комплексів "Бал" у Кронштадті, замінивши реальні зображення ділянки на зображення з лісом. На це звернуло увагу фінське видання Yle, повідомляє Defense Express, пише УНН.

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На супутникових знімках інших картографічних сервісів військові об’єкти залишаються видимими. Зокрема, на Google Maps можна розглянути позиції та пускові установки "Бал".

Водночас користувачі "Яндекса" за відповідними координатами бачать замість військової частини зображення лісової місцевості. У Defense Express зазначають, що зазвичай військові об’єкти на картографічних сервісах приховують за допомогою розмиття або пікселізації, а не повної підміни супутникового знімка.

Для кого росія маскує військові об’єкти

У виданні зазначають, що українські Сили оборони навряд чи використовують російські картографічні сервіси "Яндекс" для планування ударів по військових об’єктах. Тому ефективність такого маскування для протидії українській розвідці викликає питання.

Більшість інших російських військових об’єктів на "Яндексі" приховують традиційним способом. Причини, через які зображення позицій у Кронштадті замінили на ліс, наразі невідомі.

Водночас у росії триває обмеження доступу до глобального інтернету та розвиток окремого російського сегмента мережі. Тому подібне маскування може бути розраховане передусім на користувачів усередині росії, які переглядають супутникові карти.

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