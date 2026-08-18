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The Washington Post

В России на картах «Яндекса» замаскировали ракетные комплексы «Бал», заменив их лесом

Киев • УНН

 • 2088 просмотра

Финское издание Yle заметило, что на спутниковых картах «Яндекса» позиции береговых ракетных комплексов «Бал» в Кронштадте заменили изображением леса, хотя на Google Maps они видны. Причины такой маскировки неизвестны, а её эффективность против украинской разведки вызывает вопросы.

В России на картах «Яндекса» замаскировали ракетные комплексы «Бал», заменив их лесом

В России на спутниковых картах «Яндекса» замаскировали позиции береговых ракетных комплексов «Бал» в Кронштадте, заменив реальные изображения участка изображением леса. На это обратило внимание финское издание Yle, сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

На спутниковых снимках других картографических сервисов военные объекты остаются видимыми. В частности, на Google Maps можно рассмотреть позиции и пусковые установки «Бал».

В то же время пользователи «Яндекса» по соответствующим координатам видят вместо воинской части изображение лесной местности. В Defense Express отмечают, что обычно военные объекты на картографических сервисах скрывают с помощью размытия или пикселизации, а не полной подмены спутникового снимка.

 Для кого Россия маскирует военные объекты

В издании отмечают, что украинские Силы обороны вряд ли используют российские картографические сервисы «Яндекс» для планирования ударов по военным объектам. Поэтому эффективность такой маскировки для противодействия украинской разведке вызывает вопросы.

Большинство других российских военных объектов на «Яндексе» скрывают традиционным способом. Причины, по которым изображения позиций в Кронштадте заменили на лес, пока неизвестны.

В то же время в России продолжается ограничение доступа к глобальному интернету и развитие отдельного российского сегмента сети. Поэтому подобная маскировка может быть рассчитана прежде всего на пользователей внутри России, которые просматривают спутниковые карты.

Гражданский щит: россияне маскируют военную технику под молоковоз и водовозы — ЦНС13.06.26, 05:34 • 21625 просмотров

Степан Гафтко

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