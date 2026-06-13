Гражданский щит: россияне маскируют военную технику под молоковоз и водовозы — ЦНС
Киев • УНН
Оккупанты маскируют военную технику под гражданскую и перевозят топливо в молоковозах. Военные маршруты теперь прокладывают среди гражданского транспорта.
российские военные все чаще прибегают к новым способам маскировки своей техники на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что причиной этого стали постоянные удары Сил обороны Украины по военной логистике и объектам оккупантов.
Из-за растущих рисков российская армия начала массово перекрашивать военный транспорт в цвета гражданской техники и использовать нетипичные средства для перевозки ресурсов
Указывается, что армейские грузовики пытаются замаскировать под гражданский транспорт.
Топливо перевозят с помощью водовозов, молоковозов и другой техники, которая не привлекает внимания. Военные маршруты все чаще прокладывают среди гражданского транспорта
Там констатируют, что таким образом оккупанты пытаются усложнить обнаружение своих колонн и логистических цепочек.
Напомним
На временно оккупированных территориях Запорожской области российские оккупанты начали принудительное изъятие охотничьего оружия у местных жителей якобы "для нужд сво".
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